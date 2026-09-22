EVN được đầu tư di dời công trình điện phục vụ dự án đường sắt

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được quyết định đầu tư các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110kV trở lên phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và không phải lập chủ trương đầu tư.

Chính phủ bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 127/NQ-CP về Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Nội dung này được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 về bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13/5/2025 về triển khai Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Nghị quyết số 281/NQ-CP do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành.

Theo đó, Chính phủ bổ sung điểm (v) vào mục II.2.a của Nghị quyết số 127/NQ-CP, liên quan đến nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong quá trình triển khai Dự án. Quy định mới trao EVN thẩm quyền quyết định đầu tư các tiểu dự án phục vụ di dời công trình điện từ cấp điện áp 110kV trở lên và không yêu cầu lập chủ trương đầu tư.

Cùng với việc bổ sung nhiệm vụ của EVN, Chính phủ bổ sung điểm 4 vào mục III của Nghị quyết số 127/NQ-CP về tổ chức thực hiện. Theo yêu cầu mới, Bộ Xây dựng cùng các bộ, cơ quan và địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai Dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu quá trình triển khai Dự án phải “không phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một nội dung điều chỉnh khác là các Phụ lục I và II của Nghị quyết số 127/NQ-CP được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 281/NQ-CP.