Chính phủ vừa ban hành Nghị định 407/2026/NĐ-CP, quy định cơ chế hoạt động và quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đáng chú ý, EVN được sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý chi phí đầu tư tại các dự án điện không thể tiếp tục triển khai do thay đổi quy hoạch, chính sách; đồng thời được phân bổ một số khoản chi phí lớn trong thời gian tối đa 5 năm.

EVN được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù, áp dụng từ năm tài chính 2026.

Nghị định do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ngày 12/11/2026, gồm 3 chương, 8 điều, áp dụng đối với Công ty mẹ - EVN và các tổ chức, cá nhân liên quan. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/12/2026 và được áp dụng từ năm tài chính 2026.

Đáng chú ý, EVN được xử lý từ lợi nhuận sau thuế các khoản chi phí chuẩn bị đầu tư và chi phí đã thực hiện tại những dự án điện không thể tiếp tục triển khai do cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch hoặc thay đổi chính sách làm dự án mất điều kiện đầu tư. Việc xử lý phải có hồ sơ chứng minh, nghiệm thu, thanh quyết toán và báo cáo kiểm toán độc lập. Thời gian phân bổ tối đa 5 năm kể từ khi Hội đồng thành viên phê duyệt đủ điều kiện quyết toán.

Về quản lý chi phí, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư công trình điện thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính, tối đa 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Chi phí công tơ điện cũng được phân bổ tối đa 5 năm. Đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, EVN được phân bổ trong thời gian không quá 3 năm, sau khi trừ tiền bảo hiểm và các nguồn hỗ trợ khác.

Nghị định cũng trao quyền cho Hội đồng thành viên EVN quyết định chuyển giao dự án, tài sản và công trình điện lực giữa công ty mẹ với các công ty con do EVN sở hữu 100% vốn theo hiện trạng và giá trị sổ sách, không phải đánh giá lại. Đối với công trình điện PPP bàn giao cho EVN nhưng chưa có thông tin về nguyên giá và giá trị còn lại, giá trị tạm xác định bằng 20% tổng vốn đầu tư.

Cơ chế tài chính mới được ban hành trong bối cảnh EVN đang triển khai khối lượng đầu tư lớn vào hệ thống điện. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tập đoàn và các đơn vị đã khởi công 150 công trình, hoàn thành đóng điện 137 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV.

Nghị định 407/2026/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý để EVN xử lý chi phí đầu tư đặc thù, phân bổ áp lực tài chính và chủ động hơn trong quản lý tài sản. Tuy nhiên, việc áp dụng phải đáp ứng các điều kiện về hồ sơ, kiểm toán và trách nhiệm phê duyệt theo quy định.