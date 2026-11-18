Theo bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đứng đầu danh sách Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam xếp thứ 2, EVN đứng thứ 3. Các vị trí tiếp theo thuộc về Tập đoàn Vingroup (thứ 4) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (thứ 5).

Top 10 Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026 theo Vietnam Report

Việc tiếp tục góp mặt trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu cho thấy quy mô và vị thế của EVN trong nền kinh tế, đặc biệt ở lĩnh vực năng lượng – ngành giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

VNR500 năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm hình thành và công bố bảng xếp hạng. Qua 20 kỳ, đã có 2.725 doanh nghiệp từng được ghi nhận. Theo thống kê của Vietnam Report, tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng từ 1,2 triệu tỷ đồng năm 2007 lên 10,4 triệu tỷ đồng năm 2026, tương đương gần 9 lần.

Đáng chú ý, trong cơ cấu các ngành có quy mô doanh thu lớn nhất VNR500 năm 2026, ngành Điện đứng thứ hai, sau Tài chính và trên nhóm Khoáng sản – Xăng dầu. Cụ thể, doanh thu của ba nhóm ngành lần lượt đạt gần 2.085 nghìn tỷ đồng, 1.918 nghìn tỷ đồng và 1.760 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, ngành Điện ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 86,6% so với năm trước. Đây là mức tăng nổi bật trong số các ngành được Vietnam Report thống kê, phản ánh quy mô hoạt động và vai trò ngày càng quan trọng của lĩnh vực điện đối với nền kinh tế.

Bên cạnh bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Vietnam Report cũng công bố Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2026. Bảng xếp hạng nhằm ghi nhận quy mô, vị thế và những đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển đất nước.

Lễ công bố VNR500 năm 2026, gắn với dấu mốc 20 năm hình thành và phát triển bảng xếp hạng, dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8/1/2027.