EVN: Đưa 131 công trình lưới điện vào vận hành trong 3 quý đầu năm

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: EVN.

Sản lượng toàn hệ thống tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Theo thông cáo về tình hình hoạt động 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 do EVN công bố ngày 6/10, trong 9 tháng đầu năm 2026, EVN và các đơn vị thành viên đã nỗ lực cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 9 đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, con số này đạt 265,79 tỷ kWh, ghi nhận mức tăng trưởng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Về cơ cấu nguồn huy động trong 3 quý đầu năm, nhiệt điện than tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với sản lượng đạt 132,63 tỷ kWh, chiếm 49,9% tổng sản lượng toàn hệ thống; tiếp theo là thủy điện đạt 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%.

Năng lượng tái tạo đóng góp 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6% (trong đó điện mặt trời đạt 21,5 tỷ kWh, điện gió đạt 10,85 tỷ kWh); tua bin khí đạt 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7% và điện nhập khẩu chiếm 3,9%, tương đương 10,3 tỷ kWh.

Hệ thống truyền tải cũng ghi nhận sản lượng lũy kế 213,98 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ, với dòng truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.

Trong công tác dịch vụ khách hàng, EVN tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số khi đưa thành công toàn bộ 12 dịch vụ điện cấp độ 4 lên môi trường trực tuyến. Tập đoàn đã hoàn thành đồng bộ thông tin hóa đơn tiền điện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp ứng dụng chăm sóc khách hàng với VNeID và chính thức đưa vào vận hành tổng đài chăm sóc khách hàng toàn quốc 1558 từ giữa tháng 8/2026.

Bứt tốc trên các công trường trọng điểm

Đối với hoạt động đầu tư xây dựng, EVN tập trung bám sát kế hoạch tại các dự án trọng điểm. Tại dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, tổ máy một đang chạy thử nghiệm hướng tới mục tiêu phát điện thương mại vào cuối tháng 11, trong khi tổ máy 2 đã hòa đồng bộ và dự kiến phát điện thương mại vào tháng 12/2026. Các dự án thủy điện Trị An mở rộng và thủy điện tích năng Bác Ái đang duy trì tốt tiến độ thi công.

Trên mảng lưới điện, EVN đã khởi công 136 công trình (2 công trình 500kV, 18 công trình 220kV và 116 công trình 110kV) và đóng điện thành công 131 công trình (5 công trình 500kV, 16 công trình 220kV và 110 công trình 110kV).

Công tác phát triển hệ thống lưu trữ điện năng (BESS) cũng được đẩy nhanh, trong đó Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã hoàn thành 50 MW, Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành 155 MW và phấn đấu đạt mốc 305 MW ngay trong tháng 10/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và Tổng công ty Phát điện 3 tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư BESS tập trung tại khu vực miền Bắc với quy mô tương ứng 550 MW và 300 MW.

Sẵn sàng kịch bản cung ứng điện quý 4/2026

Bước sang quý 4/2026, dự báo sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc sẽ đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi kịch bản, EVN chỉ đạo các đơn vị thủy điện phối hợp chặt chẽ để tích nước và sử dụng hiệu quả nguồn nước, yêu cầu các nhà máy nhiệt điện khẩn trương chốt hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được giao nhiệm vụ duy trì độ khả dụng cao nhất của hệ thống thiết bị, trong khi các công ty điện lực trực thuộc phải theo dõi sát sự phát triển của nguồn điện phân tán và hệ thống trạm sạc xe điện để điều hành lưới điện linh hoạt.

Về đầu tư xây dựng những tháng cuối năm, EVN đặt mục tiêu hoàn thành phát điện thương mại cả hai tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án LNG Quảng Trạch II ngay trong quý 4/2026. Tập đoàn cũng tiếp tục bám sát tiến độ thi công thủy điện Trị An mở rộng, thủy điện tích năng Bác Ái và sớm hoàn thành nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện.

Công trường thi công Dự án Nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng tại ngày 30/9/2026. Ảnh: EVN.

Đối với các dự án lưới điện, EVN dồn lực phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220 kV Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026. Đồng thời, Tập đoàn khẩn trương đôn đốc khởi công cụm dự án lưới điện 220 kV tại khu vực Móng Cái nhằm phục vụ nhập khẩu điện từ Trung Quốc, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành trong quý 2/2027.