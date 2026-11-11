EVN: Dự kiến đầu tư thêm 830.000 tỷ trong 4 năm, bảo đảm đủ nguồn điện dù nhu cầu tăng cao

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, tại Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia ngày 10/11, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhận định 2026 là năm khó khăn chưa từng có của hệ thống điện quốc gia. Nắng nóng kéo dài đẩy mức sử dụng điện lên cao, trong khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và tăng chi phí nhập khẩu.

Đồng thời, báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam công bố lần đầu tại diễn đàn cho thấy, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã lập đỉnh 57.537 MW vào ngày 24/6. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu 9 tháng tăng 9,4%, ước cả năm đạt 356,2 tỷ kWh, tăng trên 10%.

Theo ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), riêng miền Bắc, nhu cầu điện tháng 5 và 6 tăng lần lượt 14,7% và 17,5%. Vào giờ cao điểm, công suất sử dụng điện của khu vực đã tiệm cận giới hạn vận hành an toàn về ổn định điện áp.

Để ứng phó, EVN đã dự trữ nhiên liệu, tối ưu công suất phát của các nhà máy, tăng nhập khẩu điện và lắp thêm hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). Ông Tài Anh cho biết có thể khẳng định hệ thống điện quốc gia sẽ bảo đảm cung ứng đủ điện cho cả năm.

Với số dự án nguồn điện lớn cần đầu tư trong 4 năm nữa, EVN dự kiến rót khoảng 830.000 tỷ đồng, bình quân 166.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây là quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của EVN, cao hơn khoảng 69% so với mức 492.483 tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn trước.