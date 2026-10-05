EVN đề nghị loạt dự án tái tạo đàm phán giảm giá điện

EVN đề nghị các chủ đầu tư đưa ra phương án giảm giá điện đối với thời gian dự án chưa có chấp thuận nghiệm thu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty Mua bán điện (EPTC) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư nhà máy điện năng lượng tái tạo về việc thực hiện hợp đồng mua bán điện.

Cụ thể, EPTC đề nghị các chủ đầu tư đưa ra phương án tháo gỡ thông qua việc đàm phán giảm giá điện tối đa đối với khoảng thời gian dự án có vi phạm liên quan đến CCA.

Phương án giá điện đề xuất trong mọi trường hợp không được vượt giá trần trong khung giá phát điện dành cho dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp theo quy định tại Thông tư số 15/2022 và Quyết định số 21/2023 của Bộ Công Thương.

Theo Quyết định 21/2023, giá trần chưa gồm thuế VAT là 1.184,9 đồng/kWh với điện mặt trời mặt đất; 1.508,27 đồng/kWh với điện mặt trời nổi; 1.587,12 đồng/kWh với điện gió trong đất liền và 1.815,95 đồng/kWh với điện gió trên biển.

Các chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương gửi chính thức phương án đàm phán giá điện, kèm theo hồ sơ và căn cứ liên quan; đồng thời sắp xếp lịch làm việc với EPTC tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất. Văn bản không nêu thời hạn hoàn thành đàm phán, số lượng nhà máy thuộc diện xử lý và mức giảm giá cụ thể.

Đối tượng được EPTC đề cập là các nhà máy đã được công nhận vận hành thương mại (COD) nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (CCA).

Văn bản đề nghị của EPTC dựa trên Kết luận số 1027 của Thanh tra Chính phủ về quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với EVN rà soát, xử lý các dự án điện gió, điện mặt trời đã được công nhận COD và hưởng giá điện ưu đãi FIT khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Giá FIT là mức giá mua điện ưu đãi được áp dụng trong thời gian dài, với điều kiện dự án phải đáp ứng những mốc tiến độ quy định. Vì vậy, việc xác định ngày COD và điều kiện pháp lý tại thời điểm COD ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán điện, doanh thu của dự án cũng như số tiền EVN đã thanh toán.

Tháng 12/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 233, thống nhất chủ trương tháo gỡ khó khăn cho dự án năng lượng tái tạo, gồm vướng mắc về quy hoạch, đất đai, nghiệm thu công trình, giá FIT và điện mặt trời mái nhà.

Theo phương án Bộ Công Thương báo cáo, dự án đang hưởng giá FIT nhưng bị xác định không đủ điều kiện sẽ phải xác định lại giá mua điện; khoản ưu đãi đã hưởng không đúng được xử lý thông qua bù trừ tiền điện.

Tính đến tháng 4/2025, đã có 172 nhà máy/phần nhà máy điện mặt trời, điện gió thiếu văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm được công nhận ngày COD. EPTC sau đó đã làm việc trực tiếp với chủ đầu tư của 159 nhà máy/phần nhà máy có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu sau ngày COD.