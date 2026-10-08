EVN đề nghị Hà Nội tháo gỡ vướng mắc các dự án truyền tải điện

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Trung/Vnanet.vn/Bnews.vn

Triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đề nghị thành phố Hà Nội giải quyết nhanh các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng để tăng năng lực cấp điện cho Thủ đô.

Theo đó, EVN và EVNNPT đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện đẩy nhanh thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án điện, nhất là những công trình có vai trò quan trọng trong bảo đảm cấp điện cho Thủ đô.

Các dự án cần tập trung tháo gỡ gồm trạm biến áp (TBA) 500kV Sơn Tây, Đan Phượng, Nam Hà Nội; đường dây 500kV Tây Hà Nội - Vĩnh Yên, Sơn La 1 - Sơn Tây; TBA 220kV Văn Điển, Mê Linh và các đường dây 220kV Đông Anh - Vân Trì, Long Biên - Mai Động, mạch 2 Hà Đông - Ứng Hòa - Phủ Lý.

Hiện trên địa bàn Hà Nội có 15 TBA truyền tải, gồm 3 TBA 500kV và 12 TBA 220kV, với tổng dung lượng máy biến áp 13.900MVA. Phụ tải Hà Nội còn được hỗ trợ từ các TBA 220-500kV tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ thông qua các đường dây 110kV.

EVN cho biết, thời gian qua, hệ thống điện cơ bản đáp ứng nhu cầu điện của Thủ đô. Tuy nhiên, một số máy biến áp truyền tải đã vận hành đầy tải, thậm chí quá tải vào những thời điểm phụ tải tăng cao. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, đầu tư đồng bộ các công trình lưới điện có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực cấp điện, giảm tải cho các phần tử hiện hữu và tăng độ tin cậy cung ứng điện.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025 - 2030, nhiều công trình lưới điện truyền tải 220 - 500kV cần được triển khai trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, EVNNPT đã hoàn thành, đóng điện 2 công trình 500kV gồm lắp máy biến áp 500kV thứ 2 tại TBA Tây Hà Nội và mạch 2 đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín; đang đầu tư 4 công trình, trong đó có các TBA 220kV Văn Điển, Ứng Hòa và các đường dây 220kV liên quan. Tổng công ty đồng thời thực hiện thủ tục đầu tư 7 công trình 500kV và 13 công trình 220kV.

Tuy nhiên, quá trình triển khai một số dự án còn gặp vướng mắc về quy hoạch, thỏa thuận vị trí trạm, hướng tuyến, thủ tục chấp thuận đầu tư và giải phóng mặt bằng. Một số vị trí, hướng tuyến chưa được bố trí phù hợp hoặc chồng lấn với các quy hoạch khác; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn khó khăn do hồ sơ đất đai phức tạp, chưa đạt được sự đồng thuận của người dân hoặc chưa đồng bộ với tiến độ các dự án hạ tầng khác.

Tại buổi làm việc mới đây của đoàn công tác Bộ Công Thương với UBND Thành phố Hà Nội về tình hình bảo đảm cung cấp điện và triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đã đề nghị EVN, EVNNPT và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nhu cầu phụ tải và năng lực đáp ứng của hệ thống điện, trên cơ sở đó xác định thứ tự ưu tiên các công trình, bố trí nguồn lực và bám sát tiến độ các dự án thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành Điện trong xử lý các thủ tục liên quan đến quy hoạch, vị trí trạm, hướng tuyến, đầu tư và giải phóng mặt bằng. Quy hoạch các công trình điện cũng cần được tính toán đồng bộ với hạ tầng đô thị ngay từ đầu, tránh chồng lấn hoặc phải điều chỉnh nhiều lần làm kéo dài tiến độ.

Riêng đối với EVNNPT, Thứ trưởng yêu cầu Tổng công ty chủ động phối hợp với Thành phố, bám sát từng dự án, kịp thời xử lý các khó khăn thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt khả năng giải quyết. Mục tiêu là tạo chuyển biến thực chất về tiến độ đầu tư, từng bước nâng cao năng lực lưới truyền tải phục vụ nhu cầu điện của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định là một trong những điều kiện quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng.

Theo đó, Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, EVN và các đơn vị điện lực để xử lý những vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, từ quy hoạch, vị trí trạm, hướng tuyến đến thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng. Với các công trình cấp thiết, Thành phố sẽ phân định cụ thể trách nhiệm, tiến độ và đầu mối xử lý, đồng thời hạn chế tình trạng phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình triển khai.

Đối với các dự án truyền tải điện, lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ EVNNPT giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời chú trọng tính đồng bộ giữa phát triển hệ thống điện và quy hoạch đô thị.