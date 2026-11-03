EVN: Cung ứng điện ổn định, sản lượng toàn hệ thống đạt hơn 297 tỷ kWh

Theo báo cáo của EVN, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10/2026 đạt 31,58 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng, toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 10 tháng năm 2026 như sau: Thủy điện: 73,39 tỷ kWh, chiếm 24,7%; Nhiệt điện than đạt 147,78 tỷ kWh, chiếm 49,7%; Tua bin khí đạt 23,28 tỷ kWh, chiếm 7,8%; Năng lượng tái tạo đạt 40,72 tỷ kWh, chiếm 13,7% (trong đó điện mặt trời đạt 24,04 tỷ kWh, điện gió đạt 15,37 tỷ kWh); Điện nhập khẩu đạt 11,77 tỷ kWh, chiếm 4%…

Sản lượng điện truyền tải 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

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Về công tác dịch vụ khách hàng: Sau khi ứng dụng EVN CSKH và số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 được đưa vào sử dụng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thành lập trang Chăm sóc khách hàng EVN (EVN CSKH), tích hợp trên trang thông tin điện tử tổng hợp của EVN (https://www.evn.com.vn), được hiển thị là menu cấp 1 “EVN và Khách hàng”. Trang EVN CSKH là nền tảng trải nghiệm khách hàng số của EVN, được thiết kế đồng nhất về tính năng nghiệp vụ, tích hợp toàn bộ các tiện ích của App EVN CSKH.

Chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành Điện trên ứng dụng VNeID phạm vi toàn quốc gồm: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; Thay đổi mục đích sử dụng điện;Thay đổi định mức sử dụng điện; Gia hạn hợp đồng mua bán điện; Chấm dứt hợp đồng mua bán điện; Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; Thay đổi công suất sử dụng điện; Thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện; Ngừng cấp điện theo yêu cầu; Cấp điện trở lại theo yêu cầu. Việc cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VneID góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khách hàng đa kênh, trực tuyến của EVN, hướng đến đơn giản hóa trải nghiệm khách hàng.

Công tác đầu tư xây dựng: Trong tháng 10 năm 2026, EVN tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm, đặc biệt tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn tại Nghị quyết 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026. Kết quả triển khai các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm như sau:

Về nguồn điện: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I với 2 tổ máy sử dụng nhiên liệu than, tổng công suất 1.403MW đã cơ bản hoàn thành và sản lượng điện phát lên lưới điện Quốc gia đạt 620 triệu kWh. Mục tiêu: phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026. Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II với 2 tổ máy sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), tổng công suất 1.612,8 MW đã khởi công xây dựng và triển khai các công việc theo Hợp đồng đã ký kết.

Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái gồm 4 tổ máy, tổng công suất 1.200 MW đã thực hiện ký kết hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện. Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng gồm 2 tổ máy, tổng công suất 200MW đang thi công đồng bộ nhiều mũi, tập trung các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị. Phấn đấu trước ngày 30/11/2026 sẽ nghiệm thu, đưa vào sử dụng cầu Hiếu Liêm…

Về lưới điện, trong 10 tháng năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 150 công trình và hoàn thành đóng điện 137 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (05 dự án 500kV, 16 dự án 220kV và 116 dự án 110kV)... Trong đó đã nghiệm thu, đóng điện máy biến áp (MBA) AT1 500kV-900MVA thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Di Linh; đóng điện 3 công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc gồm: trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và Phú Quốc – Bắc Phú Quốc.