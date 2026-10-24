EVN còn hơn 17.500 tỷ đồng chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện. Ảnh minh họa: TTXVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) còn 17.506,64 tỷ đồng chi phí chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện lũy kế đến hết năm 2025. Khoản này bao gồm chênh lệch tỷ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện của năm 2021 (phần còn lại) và giai đoạn 2022-2025.

Theo số liệu EVN vừa công bố, tổng sản lượng điện thương phẩm thực tế năm 2025 đạt 287,51 tỷ kWh. Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện đạt 601.680,1 tỷ đồng, tương ứng giá thành 2.092,7 đồng/kWh.

Số liệu được lập trên cơ sở báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh điện đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán; báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của EVN và báo cáo tài chính của công ty mẹ EVN, các đơn vị thành viên do đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán. Việc tính toán căn cứ vào hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện, đồng thời tách bạch chi phí theo từng khâu trong hoạt động điện lực.

Trong cơ cấu chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2025, khâu phát điện chiếm tỷ trọng lớn nhất với tổng chi phí 498.362,70 tỷ đồng, tương ứng giá thành theo điện thương phẩm là 1.733,35 đồng/kWh.

Khâu truyền tải điện có tổng chi phí 22.141,86 tỷ đồng, tương ứng 77,01 đồng/kWh. Chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện đạt 78.993,21 tỷ đồng, tương ứng 274,75 đồng/kWh.

Chi phí khâu phụ trợ và quản lý ngành đạt 1.421,37 tỷ đồng, tương ứng 4,94 đồng/kWh. Chi phí dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực đạt 760,95 tỷ đồng, tương ứng 2,65 đồng/kWh.

Theo EVN, tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2025 đã được giảm trừ các khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, vật tư thu hồi và hoạt động cho thuê cột điện.

Đối với các xã, huyện đảo chưa được kết nối với lưới điện quốc gia, tổng khoản chênh lệch doanh thu và chi phí sản xuất, kinh doanh điện do giá bán thấp hơn giá thành là âm 290,97 tỷ đồng.

Về giá bán lẻ điện, mức giá bình quân được điều chỉnh lên 2.204,0655 đồng/kWh từ ngày 10/5/2025, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức giá này cao hơn giá thành sản xuất, kinh doanh điện bình quân cả năm 2025 của EVN khoảng 111,37 đồng/kWh, tương đương 5,3%.

Việc công bố chi phí sản xuất, kinh doanh điện được thực hiện theo Luật Điện lực năm 2024 và Nghị định số 72/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo quy định, chi phí sản xuất, kinh doanh điện là một trong những căn cứ để tính toán, xem xét điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân./.