EVN chuẩn bị khởi công các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua Quảng Tây

Sản lượng điện 8 tháng tăng 9,3%, truyền tải tăng hơn 10%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin về tình hình hoạt động tháng 8, mục tiêu và nhiệm vụ công tác tháng 9/2026.

Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu tháng 8 đạt 32,26 tỷ kWh, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3%.

Trong cơ cấu huy động nguồn điện, nhiệt điện than tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 119,24 tỷ kWh, chiếm 50,6% tổng sản lượng. Thủy điện đạt 58,62 tỷ kWh, chiếm 24,9%; năng lượng tái tạo đạt 30,5 tỷ kWh, chiếm 12,9%, trong đó điện mặt trời đạt 19,3 tỷ kWh và điện gió 10,09 tỷ kWh.

Tua bin khí đóng góp 18,31 tỷ kWh, chiếm 7,8%, trong khi điện nhập khẩu đạt 8,82 tỷ kWh, chiếm 3,7%.

Ở khâu truyền tải, sản lượng điện truyền tải 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt 190,1 tỷ kWh, tăng 10,82% so với cùng kỳ. Xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra Bắc và từ miền Trung vào Nam với công suất truyền tải lớn nhất trên các đường dây 500kV Nho Quan - Nghi Sơn, Thanh Hóa - Quảng Trạch và giao diện Trung - Nam

Tăng tốc lắp BESS tại miền Bắc

Về đầu tư xây dựng các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm: tại Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, tổ máy 1 đã chạy thử nghiệm đạt công suất thiết kế, đang hiệu chỉnh lò hơi, tua bin và các thiết bị phụ trợ. Tổ máy 2 đã hoàn thành thông thổi hơi, tiếp tục căn chỉnh thiết bị cơ khí tua bin, dự kiến hòa đồng bộ trong tháng 9/2026.

Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái đang được triển khai thi công, đáp ứng tiến độ. Các dự án thủy điện mở rộng khác gồm Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng và Sê San 4 mở rộng đang được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Về lưới điện, trong 8 tháng đầu năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 118 công trình, hoàn thành đóng điện 116 công trình lưới điện từ 110-500kV, gồm 5 dự án 500kV, 15 dự án 220kV và 96 dự án 110kV.

Trong đó, các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc đã được đóng điện, gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.

Về lắp đặt hệ thống lưu trữ BESS, EVNHANOI đã hoàn thành 50MW, EVNNPC hoàn thành 70MW và phấn đấu hoàn thành 305MW trong tháng 9/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư BESS tập trung tại khu vực miền Bắc, với quy mô lần lượt 550MW và 300MW.

Sản lượng điện truyền tải 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt 190,1 tỷ kWh, tăng 10,82% so với cùng kỳ. (Ảnh: EVN).

Chuẩn bị khởi công các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua Quảng Tây

Theo tính toán của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9/2026 ước đạt 30,3 tỷ kWh, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025; công suất cực đại có thể đạt 52.473MW.

Để bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, EVN yêu cầu các đơn vị thủy điện thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thủy văn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường quan trắc, theo dõi an toàn đập, hồ chứa và hệ thống cảnh báo vùng hạ du.

Các đơn vị nhiệt điện phải bảo đảm nhiên liệu, vật tư thiết yếu phục vụ vận hành trong điều kiện thiên tai, mưa bão, đặc biệt chủ động ứng phó nguy cơ gián đoạn giao thông, bảo đảm đủ nhiên liệu cho giai đoạn hiện tại và duy trì nguồn cung ổn định trong dài hạn. Đồng thời, hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo kế hoạch, sẵn sàng phát điện cao trong các tháng cuối năm 2026 và mùa khô năm 2027.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện, EVN yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Cụ thể, Nhiệt điện Quảng Trạch I phấn đấu phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026; hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Quảng Trạch III trong tháng 9/2026.

EVN cũng tiếp tục tập trung thi công Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái, bám sát mục tiêu tiến độ quý III và cả năm 2026. Đồng thời, hoàn thành, đưa vào khai thác sớm nhất các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại Nhiệt điện Quảng Ninh, Uông Bí, Hải Phòng và Phả Lại, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về môi trường.

Về đầu tư xây dựng lưới điện, trong tháng 9, EVN đặt mục tiêu hoàn thành đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, phục vụ Hội nghị APEC 2027. Dự án đường dây 220kV Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành phấn đấu đóng điện toàn tuyến trong năm 2026.

EVN đồng thời đôn đốc tiến độ, chuẩn bị khởi công các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua Quảng Tây, gồm Trạm biến áp 220kV Móng Cái, đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái và đường dây từ biên giới - Hải Hà, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.