EVN chuẩn bị các giải pháp cung ứng điện năm 2027

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thành Trung/Bnews.vn

Tại buổi làm việc của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải với các nhà máy điện trực thuộc Tập đoàn về đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị cho năm 2027, lãnh đạo EVN yêu cầu các nhà máy tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để rút ngắn thời gian sửa chữa, bảo đảm chất lượng và khả năng sẵn sàng của tổ máy. Các nhà máy cần duy trì vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu huy động, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện sản xuất điện cho năm 2027.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải giao Ban Kỹ thuật và An toàn EVN chủ trì làm việc với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), đánh giá khả năng cân đối nguồn nước và nguy cơ thiếu nước tại các hồ thủy điện trong mùa cạn; đề xuất Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét phương án vận hành phù hợp theo quy định. Đồng thời, rà soát các quy trình vận hành liên hồ chứa, tổng hợp những vướng mắc tương tự để kiến nghị xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN Đinh Thế Phúc cũng yêu cầu các nhà máy tuân thủ tiến độ, bảo đảm chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy, phục vụ vận hành an toàn trong những tháng cuối năm và năm tiếp theo; đồng thời triển khai điện mặt trời mái nhà tại trụ sở, cơ quan theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Khó khăn được các nhà máy thủy điện phản ánh tại buổi làm việc là nguồn nước về một số hồ thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, đặc biệt là ở miền Bắc và Tây Nguyên. Dù thủy văn kém, các nhà máy vừa đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO, vừa thực hiện yêu cầu cấp nước hạ du theo quy trình vận hành liên hồ chứa.

Cụ thể lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Ialy cho biết, nguồn nước về hồ năm nay suy giảm, chỉ tương đương khoảng trên 80% so với năm 2025, trong khi quy định xả nước cho hạ du các đợt trong năm hiện đang cao hơn gấp đôi so với lưu lượng nước thực tế về hồ (70-80 m³/s). Đơn vị kiến nghị EVN báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy trình vận hành liên hồ chứa để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện yêu cầu xả nước mùa cạn so với lưu lượng nước thực tế chảy về hồ.

Các nhà máy thủy điện cũng kiến nghị EVN phối hợp với NSMO và các cơ quan liên quan xem xét phương án huy động phù hợp với tình hình thủy văn, tạo điều kiện tích nước cho mùa khô năm sau.

Với các nhà máy nhiệt điện, nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất những tháng cuối năm 2026 cơ bản được bảo đảm; tồn kho than duy trì ở mức đạt hoặc vượt định mức tối thiểu EVN giao. Các nhà máy đang xúc tiến hoàn tất hợp đồng cung cấp than năm 2027 với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc, dự kiến ký kết trong tháng 10 này.

Do vậy, các nhà máy nhiệt điện cũng đề xuất EVN sớm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 để chủ động mua sắm vật tư, thiết bị sửa chữa; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong lựa chọn nhà thầu quan trắc môi trường định kỳ.