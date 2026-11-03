EVN chủ động cung ứng điện dịp cuối năm

Theo tính toán cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 11/2026 ước đạt 28,9 tỷ kWh (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025).

Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ Ngành, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026. Các đơn vị thủy điện theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để sớm xây dựng các giải pháp ứng phó với các ảnh hưởng tiêu cực của El Nino.

EVN cũng yêu cầu Các Tổng Công ty/Công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ với NSMO để sử dụng hài hòa và hiệu quả nguồn nước với mục tiêu tích nước các hồ lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Nhân viên EVN sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện.

Đối với các đơn vị nhiệt điện cần đảm bảo khả dụng trong các tháng cuối năm, sẵn sàng huy động theo yêu cầu của NSMO để hỗ trợ tích nước các hồ thủy điện lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm; khẩn trương ký hợp đồng cung cấp than phục vụ phát điện năm 2027; tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị, dây chuyền sản xuất, không để xảy ra sự cố hoặc suy giảm công suất do nguyên nhân chủ quan. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và của EVN về việc chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất điện và tồn kho theo định mức; bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất trước mắt, đồng thời có kế hoạch bảo đảm nguồn cung ổn định, dài hạn.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phải đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất của đường dây, thiết bị, triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố.

Đối với các Tổng Công ty/Công ty Điện lực cần xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để có kế hoạch dịch chuyển/điều chỉnh phụ tải nhằm đối phó với tình huống cực đoan, thiếu công suất đỉnh trong các giờ cao điểm;

EVN cũng yêu cầu Các Tổng Công ty/Công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của xe điện, đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, chuyển dịch phụ tải và chuẩn bị các phương án điều hòa/điều tiết phụ tải, huy động diesel khách hàng để ứng phó khi cần thiết;

Song song với đó, các đơn vị điện lực phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố; cơ quan, công sở, các địa phương để thực hiện hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với địa phương triển khai các nội dung liên quan đến các chính sách về hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng cường huy động nhân lực, vật tư, thiết bị và máy móc thi công tại công trường; tổ chức rà soát lại tiến độ tổng thể và chi tiết từng hạng mục, bố trí thi công liên tục, khoa học, đảm bảo an toàn - chất lượng; đồng thời chủ động phối hợp với các bên liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ theo kế hoạch: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026; Hoàn thiện thiết kế kỹ thuật toàn bộ Dự án LNG Quảng Trạch II trình EVN trong quý IV/2026; Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Quảng Trạch III và phê duyệt quý IV/2026; Tiếp tục tập trung thi công các Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ quý IV và cả năm 2026...

Về đầu tư xây dựng lưới điện: Trong các tháng cuối năm 2026 sẽ tập trung thi công, bảo đảm đóng điện toàn tuyến dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - trạm biến áp 500kV Long Thành. EVNNPC đẩy nhanh công tác triển khai lắp đặt BESS trên lưới điện phân phối, hoàn thành quy mô còn lại để đạt mục tiêu tổng cộng 805MW. EVNSPC đảm bảo tiến độ các dự án cấp điện cho phụ tải Phú Quốc, phục vụ Hội nghị APEC 2027...

Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và phối hợp tích cực của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, chú ý hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.

10 tháng năm 2026, EVN và các đơn vị đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10/2026 đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 10 tháng năm 2026 như sau: Thủy điện: 73,39 tỷ kWh, chiếm 24,7%; Nhiệt điện than đạt 147,78 tỷ kWh, chiếm 49,7%; Tua bin khí đạt 23,28 tỷ kWh, chiếm 7,8%; Năng lượng tái tạo đạt 40,72 tỷ kWh, chiếm 13,7% (trong đó điện mặt trời đạt 24,04 tỷ kWh, điện gió đạt 15,37 tỷ kWh); Điện nhập khẩu đạt 11,77 tỷ kWh, chiếm 4%…