EVN chủ động các giải pháp bảo đảm cung ứng điện tại miền Nam

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 sáng 22/10/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu thụ điện tăng cao trong 9 tháng đầu năm

Phát biểu tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 sáng 22/10/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong 9 tháng đầu năm, nhu cầu sử dụng điện tăng trưởng tương đối cao do sự quyết liệt của Chính phủ và các địa phương trong thúc đẩy phát triển kinh tế, cùng với ảnh hưởng của thời tiết khi nhiệt độ cao hơn so với các năm.

Theo ông Nguyễn Sơn Hải, điện thương phẩm toàn EVN trong 9 tháng đầu năm đạt 236,3 tỷ kWh, tăng 9,27%. Mức tăng trưởng này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình khoảng 4-5% của những năm gần đây.

Trong đó, điện phục vụ công nghiệp tăng trưởng 7,75%, điện sinh hoạt tăng trưởng 9,8%. Đây là hai thành phần chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu sử dụng điện. Riêng công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 50-52% tổng lượng điện sử dụng.

Ông Nguyễn Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại Hội nghị

Đối với khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng điện 7,84%; trong đó, điện phục vụ công nghiệp tăng 7,3%, điện sinh hoạt tăng 7,82%.

Tại các tỉnh còn lại của khu vực phía Nam, mức tăng trưởng điện đạt 7,1%, trong đó điện phục vụ công nghiệp tăng 5,87%. Vĩnh Long là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 9,61%; trong khi Đồng Tháp có mức tăng trưởng thấp nhất, ở mức 3,84%.

Bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong 9 tháng đầu năm, EVN cùng các đơn vị thành viên đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia thuộc Bộ Công Thương, bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Ông Nguyễn Sơn Hải cho biết, trong thời gian qua, EVN và các đơn vị thành viên luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ và chỉ đạo của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành địa phương trong công tác đầu tư xây dựng nguồn điện, lưới điện trên địa bàn, cũng như trong công tác quản lý và sử dụng điện.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, theo đánh giá của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thuộc Bộ Công Thương, tình hình cung ứng điện tiếp tục khó khăn trong 3 tháng cuối năm và năm tiếp theo, trong khi nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, thảo luận giải pháp hoàn thành kế hoạch năm và thống nhất chương trình phối hợp năm 2027.

Ngay từ cuối năm 2026, các nguồn điện trên hệ thống đã được đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện huy động gần như tối đa, nhằm bảo đảm tích nước, giữ nước để chuẩn bị đáp ứng nhu cầu cung ứng điện trong năm 2027.

Về phía EVN, Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, triển khai các giải pháp cung ứng điện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, trong đó có các giải pháp về vận hành, chuẩn bị nguồn điện và lưới điện.

Thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Bên cạnh các giải pháp về vận hành hệ thống, chuẩn bị nguồn và lưới điện, ông Nguyễn Sơn Hải cho biết, theo đánh giá của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, trong ngắn hạn, có hai giải pháp liên quan trực tiếp đến việc đáp ứng nhu cầu cung ứng điện trong thời gian tới.

Thứ nhất là phát triển, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà kết hợp với pin lưu trữ. Thứ hai là điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện theo hướng hiệu quả, tiết kiệm.

Đây là hai nội dung được đánh giá có thể đáp ứng ngay yêu cầu cung ứng điện trong thời gian gần tới.

Để triển khai các giải pháp này, EVN sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị điện lực thuộc các tổng công ty điện lực ở các miền và các đơn vị điện lực tại địa phương phối hợp chặt chẽ với sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Sơn Hải đồng thời đề nghị các sở Công Thương tiếp tục đồng hành với các đơn vị điện lực trên địa bàn để triển khai những nội dung nêu trên.

"Việc phối hợp giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia với các địa phương sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm triển khai các giải pháp cung ứng điện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân", Phó Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh.