EVN chính thức công bố biểu giá điện sinh hoạt sau khi giảm giá điện

Sáng 4/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước thông tin về việc áp dụng biểu giá điện mới và tình hình tài chính của tập đoàn.

Theo biểu giá mới, điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc thang theo lượng điện tiêu thụ hằng tháng, với mức thấp nhất 1.901 đồng/kWh và cao nhất 3.844 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên, giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 từ kWh thứ 101 đến 200, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 từ 201 đến 400 kWh, giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 từ 401 đến 700 kWh, giá 3.456 đồng/kWh.

Đáng chú ý, đơn giá bậc 5, áp dụng cho lượng điện từ kWh thứ 701 trở lên, là 3.844 đồng/kWh, tăng từ mức 3.460 đồng/kWh của biểu giá cũ, tương đương 11,1%.

EVN cho biết, giá điện sinh hoạt cao nhất 3.844 đồng/kWh.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và mua bán điện EVN cho biết, hộ sử dụng 100 kWh/tháng phải trả 190.100 đồng, giảm 11.600 đồng so với trước; hộ sử dụng 300 kWh/tháng trả 708.400 đồng, giảm 31.100 đồng.

Mức giảm lớn nhất là 77.900 đồng/tháng đối với hộ sử dụng 700 kWh. Với hộ dùng 900 kWh, tiền điện còn 2.803.400 đồng, giảm 1.100 đồng.

Trong khi đó, hộ sử dụng 1.000 kWh phải trả 3.187.800 đồng, tăng 37.300 đồng; hộ dùng 2.000 kWh trả 7.031.800 đồng, tăng 421.300 đồng. Các mức tiền điện trên chưa bao gồm VAT.

So với biểu giá 6 bậc trước đây, biểu giá mới điều chỉnh cơ cấu và khoảng tiêu thụ điện giữa các bậc. Do đó, mức biến động tiền điện của từng hộ phụ thuộc vào sản lượng điện sử dụng, không đồng nghĩa tất cả các hộ đều được giảm 2%.

Theo tính toán của EVN, khi đồng thời áp dụng biểu giá 5 bậc và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, các hộ sử dụng đến 900 kWh/tháng sẽ được giảm tiền điện, với mức giảm cao nhất 77.900 đồng/tháng. Nhóm này chiếm hơn 98,2% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt. Ngược lại, các hộ sử dụng trên 900 kWh/tháng, chiếm khoảng 1,77%, có thể tăng tiền điện do tác động của việc thiết kế lại biểu giá.

Theo tính toán của EVN, các hộ sử dụng đến 900 kWh/tháng sẽ được giảm tiền điện.

Ngoài điện sinh hoạt, Bộ Công Thương cũng quy định giá bán điện đối với các nhóm khách hàng sản xuất, hành chính sự nghiệp, kinh doanh và các đơn vị bán lẻ điện.

Trong đó, các cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng giá điện bằng giá điện sản xuất ở cấp điện áp và khung giờ tương ứng. Giá điện đối với nhóm khách hàng này dao động từ 1.814-3.586 đồng/kWh, tùy cấp điện áp và khung giờ cao điểm, thấp điểm hoặc bình thường.

Điện phục vụ hoạt động sạc xe điện được áp dụng biểu giá riêng. Giá bán điện tại các trạm sạc dao động từ 1.534-4.212 đồng/kWh, tùy cấp điện áp. Đây là giá bán điện cho hoạt động sạc, không phải mức phí sạc cuối cùng mà người sử dụng xe điện phải trả.

Cùng với việc điều chỉnh biểu giá, khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm đối với nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh cũng được thay đổi, áp dụng từ ngày 1/11. Theo đó, giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30, giờ thấp điểm từ 0h đến 6h; thời gian còn lại là giờ bình thường. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm và thấp điểm.

EVN ước tính, việc điều chỉnh giá điện từ ngày 1/11 giúp tổng chi phí mua điện của các nhóm khách hàng giảm khoảng 1.531,89 tỷ đồng trong một tháng. Trong đó, nhóm sản xuất giảm 578,15 tỷ đồng, sinh hoạt giảm 424,13 tỷ đồng và kinh doanh dịch vụ giảm 433,02 tỷ đồng.

Riêng trong nhóm kinh doanh dịch vụ, các cơ sở lưu trú du lịch dự kiến giảm 342,63 tỷ đồng, hoạt động sạc xe điện giảm 53,38 tỷ đồng. Nhóm hành chính sự nghiệp và khách hàng mua buôn điện lần lượt giảm 47,04 tỷ đồng và 49,54 tỷ đồng.

Việc giảm 2% giá điện kể từ ngày 1/11/2026 dự kiến làm giảm doanh thu của EVN trên 1.530 tỷ đồng mỗi tháng.

Trước đó, EVN ban hành Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân ở mức 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT, áp dụng từ ngày 1/11/2026, tương đương mức giảm 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.

Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định giá bán điện, trong đó có giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước thông tin về việc áp dụng biểu giá điện mới và tình hình tài chính của tập đoàn. Liên quan đến biểu giá điện theo khung giờ, đại diện EVN cho biết, quy định về giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường chỉ áp dụng đối với khách hàng mua điện phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, không áp dụng với các hộ sinh hoạt. Các hộ gia đình tiếp tục được tính tiền điện theo bậc thang, không phân biệt thời gian sử dụng điện.

Theo đại diện EVN, cơ cấu biểu giá mới thể hiện tính an sinh xã hội đối với các hộ có thu nhập và mức chi trả thấp hoặc bình thường. Đồng thời, EVN kêu gọi các hộ có mức tiêu thụ điện cao tăng cường tiết kiệm điện theo chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN.

Đại diện EVN cho biết, dù thực hiện giảm giá điện, tập đoàn vẫn tiếp tục rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026 do cơ quan chủ quản giao.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, nhu cầu vốn đầu tư của EVN rất lớn. Tập đoàn đang làm việc với các ngân hàng trong nước và tổ chức tín dụng nước ngoài để huy động vốn vay phục vụ các dự án nguồn điện mới và lưới điện truyền tải.

Trước diễn biến phức tạp của hiện tượng El Niño và xu hướng giá nhiên liệu tăng cao, EVN sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tính toán, báo cáo cấp có thẩm quyền. Riêng khoản chênh lệch tỷ giá sẽ được báo cáo Bộ Công Thương xem xét, xử lý trên cơ sở tình hình tài chính của tập đoàn.