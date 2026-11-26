Hội thảo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ tổ chức.

Đồng chủ trì hội thảo có ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, GS.TS Trần Xuân Tú - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và ThS. Nguyễn Quang Huân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự có đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp cùng các chuyên gia, nhà khoa học. Về phía EVN có ông Phạm Viết Thạch - Phó Trưởng ban Môi trường và Phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng cho biết, việc thực hành ESG tại doanh nghiệp còn gặp khó khăn do tiêu chí và phương pháp đánh giá chưa đồng bộ. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ. Theo ông, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với đặc thù từng ngành và năng lực của từng nhóm doanh nghiệp.

Ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc

Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ vai trò của MTTQ Việt Nam trong huy động, phân bổ và giám sát nguồn lực cho an sinh xã hội. Các đại biểu cũng trao đổi về trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong thực hành ESG, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Từ thực tiễn ngành Điện, ông Phạm Viết Thạch - Phó Trưởng ban Môi trường và Phát triển bền vững EVN - cho biết chuyển dịch năng lượng xanh cần được triển khai đồng bộ từ phát triển nguồn điện, lưới điện và lưu trữ năng lượng đến sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Quá trình này gắn với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Ông Phạm Viết Thạch - Phó Trưởng ban Môi trường và Phát triển bền vững EVN phát biểu

EVN đang nâng cấp lưới điện truyền tải và phân phối để tăng khả năng tiếp nhận điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời triển khai các dự án thủy điện tích năng nhằm tăng tính linh hoạt của hệ thống điện. Đối với các nhà máy điện hiện hữu, Tập đoàn đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi nhiên liệu giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đơn vị EVN cũng thúc đẩy tái sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng và san lấp theo yêu cầu kỹ thuật, môi trường của từng mục đích sử dụng, đồng thời nghiên cứu, áp dụng các giải pháp tái sử dụng nước thải sau xử lý cho một số nhu cầu nội bộ.

Trong định hướng chuyển đổi xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, EVN chú trọng giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đào tạo và cập nhật kỹ năng cho người lao động khi thay đổi công nghệ, phương thức vận hành. Về quản trị và huy động nguồn lực, Tập đoàn hướng tới thống nhất phương pháp đo lường, kiểm soát chất lượng dữ liệu và xây dựng danh mục dự án phù hợp với tiêu chí xanh để nâng cao khả năng huy động vốn.

Đề cập đến vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, ông Phạm Viết Thạch đề xuất nội dung phối hợp tập trung vào vận động người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; tạo sự đồng thuận trong triển khai các công trình điện và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội phù hợp với khả năng của Tập đoàn.

Hội thảo nằm trong nhiệm vụ khoa học năm 2026 của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực hành ESG. Đây cũng là dịp để MTTQ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi cách huy động, điều phối nguồn lực của doanh nghiệp cho các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường do Mặt trận phát động tại các địa bàn dân cư nghèo, khó khăn trên cả nước.