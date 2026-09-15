EVN cần hướng đến mục tiêu có vị trí cao trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Huy động hiệu quả các nguồn lực trong phát triển hệ thống điện

Ngày 15/9/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi thăm, làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, vai trò của ngành điện càng trở nên quan trọng.

Sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, công nghệ cao và các ngành sản xuất mới đòi hỏi nguồn điện ổn định, chất lượng, an toàn, chi phí hợp lý và có khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu tăng trưởng. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu duy trì tăng trưởng GDP hai con số, kéo theo nhu cầu điện tiếp tục tăng cao và tạo áp lực lớn đối với hệ thống điện.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng EVN và các doanh nghiệp nhà nước phải tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế trong phát triển hệ thống điện. Bởi chỉ khi EVN đủ mạnh mới có điều kiện thực hiện tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng cho rằng, EVN cũng cần quan tâm phát triển công nghiệp điện, nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, từng bước nâng cao năng lực sản xuất thiết bị điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và các công nghệ truyền tải hiện đại; hình thành năng lực sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa theo chuỗi, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước hướng tới thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, cung cấp điện không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với ổn định kinh tế vĩ mô, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân. Trong điều kiện đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong nhiều năm tới, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng, tạo áp lực lớn đối với EVN và toàn ngành điện.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị EVN và các bộ, ngành liên quan quán triệt tinh thần hành động quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, trách nhiệm cao hơn; triển khai công việc với tiến độ nhanh hơn, chất lượng cao hơn và hiệu quả rõ ràng hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, EVN sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp thiết thực vào phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị EVN xác định xây dựng Tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh cao là mục tiêu chiến lược, xuyên suốt. Theo đó, đến năm 2030, EVN phấn đấu nằm trong nhóm 3 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó phải hướng tới thứ hạng cao chứ không chỉ đặt mục tiêu có mặt trong bảng xếp hạng.

Tập trung đẩy nhanh các dự án nguồn điện và triển khai các dự án lưới điện

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn tập trung vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và cân đối tài chính tiếp tục có chuyển biến tích cực. Một số dự án nguồn điện quan trọng tiếp tục được triển khai, trong đó dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến hoàn thành trong năm 2026; dự án LNG Quảng Trạch II đã ký hợp đồng EPC, dự kiến hoàn thành năm 2030; LNG Quảng Trạch III đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công đầu năm 2027.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An báo cáo

Về tài chính, ông Đặng Hoàng An cho biết sau giai đoạn khó khăn trong các năm 2022-2023, EVN đã triển khai nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, điều hành linh hoạt và cơ cấu lại hoạt động. Đến ngày 30/6/2026, Tập đoàn đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm trước.

Về nhiệm vụ cuối năm, EVN phấn đấu bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống, với dự báo nhu cầu điện 4 tháng cuối năm tăng khoảng 10,5-12%. Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2026 với tổng vốn 123.560 tỷ đồng; tập trung hoàn thành phát điện Nhiệt điện Quảng Trạch I, đẩy nhanh các dự án nguồn điện và triển khai các dự án lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Tập đoàn phấn đấu cả năm 2026 đạt lợi nhuận trên 13.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 26.300 tỷ đồng; tiếp tục tiết giảm chi phí, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo EVN, thách thức lớn trong bảo đảm cung ứng điện giai đoạn tới là nhu cầu điện tăng nhanh trong khi tiến độ phát triển nguồn chưa đồng đều giữa các chủ đầu tư. Một số dự án do khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ bổ sung nguồn điện theo quy hoạch.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030 hệ thống điện cần bổ sung khoảng 93.000 MW công suất nguồn điện, trong đó EVN được giao đầu tư và hoàn thành khoảng 6.066 MW nguồn điện cùng khoảng 1.700 MW hệ thống lưu trữ năng lượng. Phần công suất còn lại do các chủ đầu tư khác thực hiện, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt để bảo đảm tiến độ. Khi nhu cầu điện tiếp tục tăng khoảng 10-12%/năm, yêu cầu bảo đảm dự phòng và vận hành an toàn hệ thống điện ngày càng cao. Trong khi đó, các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi có nhu cầu vốn lớn và thời gian thu hồi vốn dài, đòi hỏi cơ chế phù hợp để tạo điều kiện thu xếp vốn và thúc đẩy đầu tư.

Lãnh đạo EVN cũng lưu ý sự lệch pha về tiến độ giữa phát triển nguồn và lưới điện. Một số dự án điện gió, điện mặt trời có thể triển khai trong thời gian tương đối ngắn, trong khi các công trình lưới truyền tải 220-500 kV cần nhiều thời gian cho thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng. Vì vậy, cần đẩy nhanh phát triển lưới để bảo đảm đồng bộ với nguồn, tránh tình trạng nguồn điện hoàn thành nhưng hạ tầng truyền tải chưa đáp ứng.

Tập đoàn kiến nghị nghiên cứu cơ chế phù hợp để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng truyền tải, qua đó giảm áp lực vốn đầu tư cho EVN trong bối cảnh nhu cầu phát triển lưới điện rất lớn.