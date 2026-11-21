Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình. Đại diện EVN tham dự có ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn.

EVN bảo đảm nguồn điện cho 201 trạm phát sóng di động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Chương trình được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển hạ tầng số, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel triển khai xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới ngay trong năm.

Đây là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn sau hơn ba thập kỷ phát triển mạng di động tại Việt Nam, bởi các điểm lõm sóng thường phân bố rải rác ở khu vực miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, phương tiện cơ giới khó tiếp cận.

Sau hơn 7 tháng triển khai kể từ tháng 3/2026, Viettel đã đưa vào hoạt động 1.337 trạm phát sóng, cung cấp mạng di động tốc độ cao cho khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có trên 50 người.

Bảo đảm điện cho 201 trạm BTS ở địa bàn khó khăn

Một trong những yêu cầu quan trọng để triển khai chương trình là bảo đảm nguồn điện cho các trạm thu phát sóng di động (BTS). EVN đã phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng và Viettel khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án cấp điện cho 201 vị trí dự kiến lắp đặt trạm BTS tại những nơi chưa có điện lưới quốc gia.

Các vị trí này phân bố tại 16 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Phần lớn trạm nằm ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, cách xa khu dân cư và lưới điện hiện hữu. Một số vị trí nằm sâu trong rừng phòng hộ hoặc tại khu vực biệt lập, gây khó khăn cho công tác khảo sát, đầu tư và tổ chức cấp điện.

Trước tình hình đó, EVN chỉ đạo các tổng công ty điện lực và công ty điện lực trực thuộc phối hợp với đơn vị Viettel tại địa phương khảo sát thực địa. Tại từng vị trí, các đơn vị đánh giá hiện trạng lưới điện, khoảng cách đến nguồn điện, điều kiện địa hình và khả năng đầu tư cấp điện. Đồng thời, phương án được tính toán cả nhu cầu trước mắt lẫn khả năng mở rộng lưới điện lâu dài, gắn với kế hoạch phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo.

Từ kết quả khảo sát, EVN phân loại 201 vị trí theo hiện trạng lưới điện, kế hoạch đầu tư và khả năng cấp điện để thống nhất với Viettel phương án triển khai phù hợp.

Đối với những điểm gần lưới điện hiện hữu, ngành điện hỗ trợ xác định điểm đấu nối, thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn phương án để Viettel đầu tư đường dây đưa điện đến trạm. Tại các vị trí thuộc dự án cấp điện do địa phương làm chủ đầu tư, công ty điện lực phối hợp cập nhật tiến độ, hỗ trợ hoàn thiện phương án cấp điện sau khi công trình hoàn thành. Với những điểm xa lưới, khó tiếp cận hoặc đang chờ dự án đầu tư, EVN phối hợp cùng Viettel lựa chọn giải pháp nguồn điện tại chỗ nhằm bảo đảm tiến độ phủ sóng.

Kết quả, 201/201 trạm BTS tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới đã được bảo đảm nguồn điện. Trong đó, 129 trạm kết nối với điện lưới quốc gia, 72 trạm sử dụng máy phát điện và pin mặt trời.

Chung tay đưa hạ tầng số đến với người dân

Tại hội nghị tổng kết, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có ý nghĩa quyết định đối với kết quả chương trình.

Lãnh đạo Viettel cũng gửi lời cảm ơn các bộ, ngành, EVN và địa phương đã tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục, hạ tầng điện cùng các điều kiện cần thiết, góp phần hoàn thành chương trình đúng tiến độ.

Việc EVN phối hợp với Viettel bảo đảm nguồn điện cho các trạm BTS không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển hạ tầng viễn thông mà còn góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thông tin, kết nối và sử dụng các dịch vụ số của người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đây là đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển hạ tầng số, từng bước đưa thành quả chuyển đổi số đến gần hơn với người dân theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.