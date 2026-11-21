Cán bộ EVN đảm nguồn điện cho các trạm thu phát sóng di động tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. (Nguồn EVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và các đơn vị liên quan bảo đảm nguồn điện cho các trạm thu phát sóng di động (BTS) tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, góp phần xóa các điểm "lõm sóng" trên cả nước.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển hạ tầng số là nền tảng của chuyển đổi số quốc gia, tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới ngay trong năm 2026.

Đây là phần việc khó khăn còn lại sau hơn ba thập kỷ phát triển mạng di động tại Việt Nam. Các điểm lõm sóng phân tán ở miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, nhiều nơi phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Sau hơn bảy tháng triển khai, Viettel đã lắp đặt 1.337 trạm phát sóng, đưa mạng di động tốc độ cao đến khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư trên 50 người.

Bảo đảm nguồn điện cho các trạm BTS là một trong những yêu cầu cấp thiết về hạ tầng của chương trình. EVN đã làm việc với Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng và Viettel để khảo sát, đánh giá và xây dựng phương án cấp điện cho 201 vị trí dự kiến lắp đặt trạm BTS tại những nơi chưa có điện lưới quốc gia.

Các vị trí này phân bố tại 16 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Phần lớn nằm ở địa hình hiểm trở, cách xa khu dân cư và lưới điện hiện hữu; một số vị trí nằm sâu trong rừng phòng hộ hoặc ở khu vực biệt lập.

EVN đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực và công ty điện lực trực thuộc phối hợp với Viettel tại địa phương khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng lưới điện, khoảng cách đến nguồn điện, điều kiện địa hình và khả năng đầu tư tại từng vị trí. Các đơn vị đồng thời xem xét khả năng mở rộng lưới điện lâu dài, gắn việc cấp điện cho trạm BTS với kế hoạch phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Từ kết quả khảo sát, EVN phân loại 201 vị trí theo hiện trạng lưới điện và khả năng cấp điện để thống nhất với Viettel phương án triển khai cho từng nhóm. Với các điểm gần lưới điện hiện hữu, đơn vị điện lực hỗ trợ xác định điểm đấu nối và hướng dẫn Viettel đầu tư đường dây đến trạm.

Tại những vị trí thuộc dự án cấp điện do địa phương làm chủ đầu tư, các công ty điện lực phối hợp cập nhật tiến độ và hỗ trợ hoàn thiện phương án sau khi công trình hoàn thành. Đối với những điểm xa lưới, khó tiếp cận hoặc đang chờ dự án đầu tư, EVN phối hợp với Viettel lựa chọn giải pháp nguồn điện tại chỗ, bảo đảm tiến độ phủ sóng.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tập đoàn, toàn bộ 201 trạm BTS tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới đã được bảo đảm nguồn điện, gồm 129 trạm kết nối điện lưới và 72 trạm sử dụng máy phát điện, pin mặt trời.

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026 diễn ra ngày 20/11, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel cho biết sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với kết quả chương trình. Lãnh đạo Viettel đồng thời cảm ơn các bộ, ngành, EVN và địa phương đã phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục, hạ tầng điện, góp phần hoàn thành chương trình đúng tiến độ.

Sự phối hợp giữa EVN và Viettel thể hiện tinh thần chung tay thực hiện các nhiệm vụ lớn của Chính phủ, giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới có thêm điều kiện tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ số trong cuộc sống hằng ngày, đưa thành quả chuyển đổi số đến với người dân theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị./.