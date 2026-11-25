Tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA: Doanh nghiệp cần đáp ứng quy tắc xuất xứ. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Công Thương, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 sang Liên minh châu Âu (EU) theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đạt 19,17 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với mức 18,13 tỷ USD năm 2024. Tỷ lệ tận dụng C/O mẫu EUR.1 hiện đạt khoảng 35%.

Nhằm cập nhật và cụ thể hóa các quy định về xuất xứ hàng hóa trong EVFTA, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BCT ngày 25/3/2026, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, thay thế Thông tư số 11/2020/TT-BCT và Thông tư số 41/2022/TT-BCT.

Hai tiêu chí cơ bản xác định xuất xứ hàng hóa

Theo Thông tư, hàng hóa được coi là có xuất xứ khi thuộc một trong hai trường hợp: Có xuất xứ thuần túy tại một nước thành viên hoặc có xuất xứ không thuần túy, được sản xuất từ nguyên liệu không có xuất xứ nhưng đã trải qua công đoạn gia công, chế biến đầy đủ theo quy định.

Nhóm hàng hóa có xuất xứ thuần túy bao gồm khoáng sản khai thác; cây trồng và sản phẩm cây trồng được trồng, thu hoạch tại Việt Nam; động vật sinh ra, nuôi dưỡng tại Việt Nam; sản phẩm thu được từ hoạt động chăn nuôi, săn bắn, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đáp ứng điều kiện. Ngoài ra, phế thải, phế liệu từ quá trình sản xuất và hàng hóa được sản xuất hoàn toàn từ sản phẩm có xuất xứ thuần túy cũng thuộc nhóm này.

Đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, nguyên liệu không có xuất xứ phải đáp ứng công đoạn gia công, chế biến theo Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư. Vì vậy, việc thực hiện một số công đoạn sản xuất tại Việt Nam không mặc nhiên giúp sản phẩm được công nhận có xuất xứ Việt Nam.

Thông tư quy định hạn mức linh hoạt 10% đối với nguyên liệu không có xuất xứ trong một số nhóm hàng. Tuy nhiên, mức này không được làm vượt tỷ lệ nguyên liệu tối đa quy định tại Phụ lục II. Các công đoạn đơn giản như phân loại, đóng gói, dán nhãn, in logo, rửa, làm sạch hoặc pha trộn đơn giản không được tính khi xác định xuất xứ.

Lưu ý cơ chế cộng gộp và chứng nhận xuất xứ

Thông tư số 14/2026/TT-BCT cho phép cộng gộp nguyên liệu có xuất xứ từ một số nước ASEAN đã ký hiệp định thương mại với EU theo danh mục và điều kiện quy định. Đối với một số sản phẩm dệt may, vải có xuất xứ Hàn Quốc cũng có thể được coi là có xuất xứ Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện tương ứng tại Phụ lục IV.

Về chứng nhận, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU được hưởng ưu đãi thuế quan khi có C/O theo quy định hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành. Nhà xuất khẩu được tự chứng nhận đối với lô hàng trị giá không quá 6.000 EUR.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hành chứng từ tự chứng nhận, nhà xuất khẩu phải khai báo, đăng tải chứng từ và hồ sơ liên quan lên hệ thống eCoSys. Chứng từ chứng nhận xuất xứ có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành tại nước xuất khẩu; bản sao chứng từ và hồ sơ liên quan phải được lưu trữ ít nhất 3 năm.

Doanh nghiệp cũng cần bảo đảm hàng hóa duy trì xuất xứ trong quá trình vận chuyển, lưu kho và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ việc kiểm tra, xác minh của cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu.