Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ITPC)

Sự kiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin về thị trường Liên minh châu Âu (EU), các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) nhấn mạnh, EU là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, nhất là đối với nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến kể từ khi EVFTA có hiệu lực từ năm 2020.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ITPC)

Theo số liệu do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-EU đạt khoảng 74 tỷ USD, vượt mức 73,8 tỷ USD của cả năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 57,42 tỷ USD, tăng 23,3% và nhập khẩu đạt 16,58 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Hồ Thị Quyên cho rằng, để duy trì đà tăng trưởng này, doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và chủ động đáp ứng các quy chuẩn về an toàn thực phẩm và trách nhiệm môi trường.

Phân tích về tình hình thương mại và các yêu cầu tiếp cận thị trường, ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham Vietnam cho biết, doanh nghiệp xuất khẩu hiện cần đáp ứng nhiều điều kiện bắt buộc mới về an toàn thực phẩm. Trong đó, gần đây EU đã ghi nhận các cảnh báo liên quan đến chất gây dị ứng không khai báo, vi khuẩn và hóa chất thôi nhiễm từ bao bì.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cường kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và kiểm nghiệm trước khi xuất hàng.

Song song đó, doanh nghiệp phải thực hiện truy xuất nguồn gốc gắn với Quy định chống phá rừng (EUDR) và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), tuân thủ Quy định về bao bì và chất thải bao bì (PPWR), cung cấp bằng chứng đo lường đáng tin cậy cho các tuyên bố “xanh” hoặc “trung hòa carbon”, đồng thời tối ưu hóa quy tắc xuất xứ với chứng từ EUR.1.

Chuyên gia phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ITPC)

Hội thảo được kỳ vọng sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên kết nắm bắt kịp thời các quy định mới của thị trường châu Âu, chủ động đổi mới công nghệ và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn.