Không phải cứ xuất hàng là hết cơ hội

Trong hoạt động xuất khẩu, thời điểm hoàn tất thủ tục chứng nhận xuất xứ có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các cam kết thương mại. Tuy nhiên, thực tế giao dịch không phải lúc nào cũng diễn ra theo một quy trình hoàn toàn thuận lợi. Có những lô hàng đã xuất khẩu nhưng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) chưa được cấp do thiếu sót khách quan; có trường hợp chứng từ đã phát hành nhưng bị cơ quan hải quan nước nhập khẩu từ chối vì lỗi kỹ thuật. Cũng có những lô hàng mà cảng đến cuối cùng chỉ được xác định sau khi hàng đã rời cảng xuất khẩu.

Nếu không có cơ chế xử lý phù hợp, những tình huống này có thể khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc hoàn thiện chứng từ xuất xứ, ảnh hưởng đến quá trình thông quan và khả năng tiếp cận ưu đãi thuế quan.

Trong hoạt động xuất khẩu, thời điểm hoàn tất thủ tục chứng nhận xuất xứ có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các cam kết thương mại.

Trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), quy định về cấp C/O sau ngày xuất khẩu được thiết kế để xử lý những tình huống như vậy. Theo Điều 21 Thông tư số 14/2026/TT-BCT ngày 25/3/2026 của Bộ Công Thương quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA, C/O mẫu EUR.1 phải được cấp sớm nhất có thể, nhưng không muộn hơn 3 ngày làm việc sau ngày xuất khẩu hàng hóa. Đây là nguyên tắc về thời hạn cấp chứng từ.

Tuy nhiên, Điều 22 của Thông tư quy định ba trường hợp C/O vẫn có thể được cấp sau ngày xuất khẩu. Thứ nhất, C/O không được cấp tại thời điểm xuất khẩu do lỗi, thiếu sót khách quan hoặc lý do hợp lệ khác. Thứ hai, nhà xuất khẩu chứng minh được C/O đã được cấp nhưng bị từ chối tại thời điểm nhập khẩu do lỗi kỹ thuật. Thứ ba, cảng đến cuối cùng của hàng hóa chưa được xác định tại thời điểm xuất khẩu mà chỉ được xác định trong quá trình vận chuyển, lưu kho hoặc sau khi chia nhỏ lô hàng theo quy định.

Quy định này cho thấy cơ chế cấp sau không nhằm thay thế thời hạn cấp C/O thông thường, mà tạo phương án xử lý đối với những tình huống phát sinh có căn cứ. Doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ quy tắc xuất xứ và đáp ứng yêu cầu chứng minh đối với từng trường hợp cụ thể.

Trách nhiệm chứng minh thuộc về doanh nghiệp

Điểm đáng chú ý của cơ chế cấp sau nằm ở yêu cầu chứng minh. Doanh nghiệp không thể chỉ đưa ra đề nghị cấp C/O sau ngày xuất khẩu với lý do chung chung. Theo khoản 2 Điều 22 Thông tư 14/2026/TT-BCT, nhà xuất khẩu phải ghi rõ ngày, nơi xuất khẩu hàng hóa và nêu lý do đề nghị cấp sau trên đơn đề nghị cấp C/O.

Trên cơ sở đó, cơ quan, tổ chức cấp C/O thực hiện xác minh thông tin trong đơn đề nghị, đối chiếu với chứng từ tương ứng trước khi quyết định cấp. C/O được cấp sau phải thể hiện tại ô số 7 nội dung bằng tiếng Anh: “ISSUED RETROSPECTIVELY” (Dịch: Được cấp sau ngày xuất khẩu).

Cách tiếp cận này đặt trách nhiệm cung cấp thông tin và chứng minh lý do phát sinh lên nhà xuất khẩu, đồng thời bảo đảm cơ quan cấp có căn cứ kiểm tra trước khi phát hành chứng từ. Đây cũng là điểm phân biệt giữa việc xử lý một trường hợp cấp C/O muộn có lý do hợp lệ với việc hợp thức hóa chứng từ sau khi hàng hóa đã xuất khẩu.

Đáng lưu ý, cấp sau không đồng nghĩa với cấp lại. Theo Điều 23 Thông tư 14/2026/TT-BCT, trường hợp C/O bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, nhà xuất khẩu có thể đề nghị cấp lại dựa trên hồ sơ lưu tại cơ quan, tổ chức cấp C/O. Chứng từ cấp lại phải ghi “DUPLICATE” (Dịch: Bản sao cấp lại) tại ô số 7, thể hiện ngày cấp của C/O bản gốc và có hiệu lực tính từ ngày cấp bản gốc.

Thông tư 14/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, thay thế Thông tư 11/2020/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA.

Hai thủ tục này xử lý những tình huống khác nhau. Cấp sau áp dụng khi chứng từ chưa được cấp đúng thời điểm hoặc phát sinh các trường hợp thuộc diện được xem xét theo quy định. Cấp lại được thực hiện khi C/O đã tồn tại nhưng bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng. Việc phân biệt rõ giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng thủ tục, tránh mất thời gian hoàn thiện hồ sơ không phù hợp.

Ở góc độ quản lý, yêu cầu xác minh trước khi cấp sau cũng là cơ sở để kiểm soát tính xác thực của chứng từ. C/O không đơn thuần là giấy tờ phục vụ giao dịch, mà là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu xem xét xuất xứ hàng hóa và áp dụng ưu đãi theo cam kết của hiệp định. Vì vậy, tính linh hoạt trong xử lý thủ tục phải đi cùng trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm chứng.

Chủ động hồ sơ để tránh rủi ro

Thông tư 14/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, thay thế Thông tư 11/2020/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA. Việc quy định cụ thể các trường hợp cấp C/O sau, hồ sơ đề nghị và trách nhiệm xác minh góp phần làm rõ cách xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý đây là quy định dành cho C/O mẫu EUR.1 trong khuôn khổ EVFTA. Không thể mặc nhiên áp dụng các điều kiện tại Điều 22 Thông tư này cho C/O sử dụng trong các hiệp định thương mại tự do khác, bởi mỗi hiệp định có quy định riêng về chứng từ chứng nhận xuất xứ và thời điểm phát hành.

Với doanh nghiệp xuất khẩu, việc chuẩn bị hồ sơ chứng minh xuất xứ, chứng từ vận tải, thông tin lô hàng và các tài liệu liên quan ngay từ đầu vẫn là yêu cầu quan trọng. Khi phát sinh tình huống phải đề nghị cấp sau, doanh nghiệp cần xác định đúng trường hợp áp dụng, nêu rõ lý do và cung cấp chứng từ phù hợp để cơ quan cấp có cơ sở xác minh.

Cơ chế cấp C/O sau tạo thêm dư địa xử lý cho những tình huống khách quan, nhưng không phải là giải pháp thay thế cho việc chuẩn bị chứng từ đúng thời hạn. Chủ động trong quản trị hồ sơ xuất xứ vẫn là cách tốt nhất để doanh nghiệp hạn chế rủi ro, tránh phát sinh chi phí và bảo đảm tiến độ giao hàng.

Theo quy định tại Thông tư số 14/2026/TT-BCT, C/O mẫu EUR.1 có thể được cấp sau ngày xuất khẩu trong một số trường hợp hợp lệ. Khi đó, chứng từ phải ghi dòng chữ “ISSUED RETROSPECTIVELY” (được cấp sau ngày xuất khẩu) tại ô số 7. Trường hợp C/O bản gốc bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, doanh nghiệp có thể đề nghị cấp lại; C/O cấp lại phải ghi “DUPLICATE” (bản sao cấp lại) tại ô số 7 và thể hiện ngày cấp của bản gốc. Đây là hai thủ tục khác nhau, được áp dụng tùy theo tình huống phát sinh.