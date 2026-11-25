EVF vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu EVFH2232001, với tổng giá trị theo mệnh giá 107 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến được thực hiện vào ngày 8/1/2027.

Cùng với kế hoạch mua lại trái phiếu, EVF đang xúc tiến hai phương án huy động vốn quy mô lớn.

Cụ thể, EVF dự kiến mua lại 107 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng. Nguồn tiền thanh toán được bố trí từ hoạt động kinh doanh, bao gồm khấu hao, lợi nhuận và các nguồn thu khác của doanh nghiệp.

Lô trái phiếu EVFH2232001 được phát hành năm 2022, có tổng giá trị ban đầu 1.725 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và lãi suất cố định 6,7%/năm.

Theo báo cáo công bố trên HNX hồi đầu tháng 8/2026, lô trái phiếu này còn dư nợ gốc 1.410 tỷ đồng. Ngoài ra, EVF còn hai lô trái phiếu khác đang lưu hành với tổng giá trị 600 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch mua lại 107 tỷ đồng mới chỉ là một phần trong nghĩa vụ trái phiếu hiện hữu của doanh nghiệp. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EVF đồng thời triển khai các phương án bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ở kênh vốn cổ phần, ngày 19/11, UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của EVF.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 85 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 13.500 đồng/cp. Nếu hoàn tất, EVF có thể thu về tối đa 1.147,5 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ từ hơn 7.605 tỷ đồng lên hơn 8.455 tỷ đồng.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia gồm CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital mua 40 triệu cổ phiếu; Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. mua hơn 22,14 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) mua hơn 18,27 triệu cổ phiếu và Daiwa – SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. mua hơn 4,58 triệu cổ phiếu.

Được biết, cả 4 nhà đầu tư đều chưa sở hữu cổ phiếu EVF trước đợt phát hành. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, cụ thể là cấp tín dụng cho khách hàng.

Với mức giá chào bán 13.500 đồng/cp, phương án phát hành riêng lẻ được xác định cao hơn khoảng 19,5% so với thị giá hiện tại. Đây là điểm đáng chú ý trong kế hoạch tăng vốn của doanh nghiệp, nhất là khi có sự tham gia dự kiến của các quỹ đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, EVF đang xúc tiến kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường quốc tế với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD, tương đương khoảng 7.700 tỷ đồng. Trái phiếu dự kiến được chào bán tại Singapore và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Ngày 2/11/2026, SGX đã chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu của EVF. Tại Việt Nam, ngày 5/11, UBCKNN cũng có văn bản thông báo nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp.

Nếu cả hai phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu quốc tế được thực hiện thành công với quy mô tối đa, EVF có thể huy động tổng cộng khoảng 8.847,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là kế hoạch huy động vốn, chưa phải số tiền đã được giải ngân vào doanh nghiệp.

Nhu cầu huy động vốn của EVF diễn ra trong bối cảnh quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng. Báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy, đến ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 96.197,4 tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 69.735,5 tỷ đồng, tăng 12,9%.

Trong 9 tháng đầu năm, EVF ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.035,7 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 835,3 tỷ đồng, tăng 13,5%. Thu nhập lãi thuần đạt 1.712,5 tỷ đồng, tăng 19,5%.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu nội bảng tại thời điểm cuối quý III ở mức 646,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 0,93% tổng dư nợ cho vay. Quỹ dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 831,9 tỷ đồng.

Dù vậy, kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế cũng đặt ra vấn đề về cơ cấu nợ và khả năng cân đối nguồn vốn.

Theo phương án phát hành được công bố trước đó, nếu phát hành thành công tối đa 300 triệu USD trái phiếu, tổng nợ phải trả của EVF dự kiến tăng từ 81.342 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026 lên gần 89.000 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu có thể tăng từ 7,81 lần lên 8,54 lần; tỷ lệ dư nợ vay trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,32 lần lên 1,05 lần.

Đáng chú ý, trái phiếu quốc tế dự kiến là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có kỳ hạn từ 3 năm trở lên. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến dùng để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế.

Do đó, bên cạnh khả năng mở rộng nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro tín dụng sẽ là những yếu tố cần theo dõi.