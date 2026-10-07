EVF sắp huy động 300 triệu USD từ trái phiếu quốc tế

Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực (HOSE: EVF) dự kiến phát hành riêng lẻ trái phiếu bằng USD tại thị trường quốc tế với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD, kỳ hạn từ 3 năm trở lên.

Theo phương án được Hội đồng quản trị EVF phê duyệt ngày 2/10, doanh nghiệp dự kiến thực hiện một đợt phát hành trái phiếu bằng USD trong quý IV/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục và nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trái phiếu dự kiến là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp. Sau khi đáp ứng các điều kiện liên quan, trái phiếu dự kiến được phát hành tại Singapore và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Quy mô phát hành thực tế, kỳ hạn, giá phát hành, lãi suất cùng các điều kiện giao dịch sẽ được EVF xác định tại thời điểm chào bán, căn cứ vào điều kiện thị trường và các tài liệu giao dịch chính thức.

Phương án phát hành trái phiếu của EVF (Ảnh: EVF).

Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Các lĩnh vực cấp tín dụng có thể gồm sản xuất, chế biến - chế tạo, xây dựng, thương mại, vận tải, năng lượng, công nghệ, giáo dục, y tế và những lĩnh vực khác phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu tín dụng thực tế.

Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế được EVF đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai thêm các phương án huy động vốn.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 85 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng mệnh giá tối đa 850 tỷ đồng. EVF cũng đang thực hiện thủ tục nâng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 15% lên tối đa 50%.

Trong năm 2026, EVF đã ký các thỏa thuận vay với một số định chế tài chính phát triển nước ngoài, gồm khoản vay 25 triệu USD với Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC, 15 triệu USD với Finnfund và 20 triệu USD với Proparco.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, EVF đạt 699 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 556 tỷ đồng, tăng khoảng 15%.

Thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt 1.102 tỷ đồng, tăng gần 36%, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 61 tỷ đồng, tăng 11%. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 1.190 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản EVF đạt 91.756 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 67.201 tỷ đồng, tăng 8,8%. Vốn chủ sở hữu ở mức 10.415 tỷ đồng, còn vốn điều lệ đạt 7.606 tỷ đồng.