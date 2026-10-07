EVF muốn gọi 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, đòn bẩy có thể gấp 8,5 lần vốn

HĐQT Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực (Mã chứng khoán EVF) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 300 triệu USD trái phiếu phát hành tại Singapore, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, là loại “4 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.

Thời điểm chào bán và phát hành dự kiến trong quý IV/2026, sau khi EVF hoàn tất các thủ tục và nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo phương án được phê duyệt, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của EVF.

Nguồn vốn có thể được phân bổ cho hoạt động cấp tín dụng trong các lĩnh vực như sản xuất, chế biến - chế tạo, xây dựng, thương mại, vận tải, năng lượng, công nghệ, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu tín dụng thực tế.

Song song với việc phát hành trái phiếu quốc tế, EVF cũng đang thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 850 tỷ đồng sau khi được ĐHCĐ bất thường thông qua.

Tính đến hết tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của EVF hơn 81.300 tỷ đồng.

Nếu đợt huy động trái phiếu này thành công, quy mô nợ phải trả của công ty tài chính này sẽ tiệm cận 89.000 tỷ đồng. Đồng thời dư nợ vay trái phiếu tăng từ 3.300 tỷ lên gần 11.000 tỷ đồng, tức gấp 3,3 lần.

Hệ số nợ phải trả của EVF sau huy động trái phiếu qua đó cũng tăng lên mức 8,54 lần vốn chủ sở hữu.

Tính đến hết quý II/2026, dư nợ cho vay của EVF hơn 67.200 tỷ đồng, trong đó nhóm khách hàng được cấp tín dụng nhiều nhất là bất động sản với hơn 12.200 tỷ, tương đương 18% tổng dư nợ.

Hai mảng xây dựng và bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô có dư nợ xếp sau, lần lượt là 10.600 tỷ và 10.700 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, EVF ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 556 tỷ đồng, tăng khoảng 15%.

Nhóm bất động sản, xây dựng và bán lẻ chiếm tỷ trọng cao trong dư nợ cho vay của EVF tính tới hết tháng 6/2026. Nguồn: Báo cáo soát xét bán niên 2026.