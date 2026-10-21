EVF công bố BCTC Q3/2026: Lợi nhuận trước thuế 9 tháng vượt 1.000 tỷ đồng

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi

Theo Báo cáo tài chính Q3/2026, EVF ghi nhận thu nhập lãi thuần lũy kế 9 tháng đạt 1.712,5 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với mức 1.433,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này phản ánh hiệu quả từ việc tối ưu hóa chi phí vốn và mở rộng quy mô danh mục tín dụng không quá nhanh.

Tính riêng trong Q3/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 336,5 tỷ đồng, góp phần đưa tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm vượt mốc 1.035,7 tỷ đồng (hoàn thành tích cực các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm). Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 835,3 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 9 tháng đầu năm trước.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 9 tháng ghi nhận 1.076 VND/cổ phiếu, tiếp tục duy trì tỷ suất sinh lời tăng trưởng ổn định trên mỗi cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh Q3/2026 của EVF ghi nhận một số điểm sáng.

Quy mô tài sản áp sát mốc 100.000 tỷ đồng

Tại thời điểm 30/09/2026, tổng tài sản của EVF đạt 96.197,4 tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Trong đó, các hoạt động chính đều có tăng trưởng. Cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng đạt 69.735,5 tỷ đồng, tăng 12,9% so với mốc 61.745,1 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025.

Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động tăng trưởng huy động từ phát hành giấy tờ có giá tiếp tục là động lực chính. Phát hành giấy tờ có giá đạt 37.848,5 tỷ đồng (tăng 22,7% so với đầu năm), cùng với khoản huy động, nhận vốn tài trợ quốc tế mở rộng ổn định, khẳng định uy tín tín nhiệm cao của EVF trên thị trường vốn nội địa và quốc tế.

Chất lượng tài sản tối ưu – Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 128,7%

Trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều thách thức, công tác quản trị rủi ro tín dụng của EVF tiếp tục ghi nhận điểm sáng vượt trội. Nợ xấu nội bảng (Nhóm 3 đến Nhóm 5) tại ngày 30/09/2026 ở mức 646,4 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng là 0,93%. Đồng thời, EVF duy trì bộ đệm rủi ro vững chắc với tổng quỹ dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 831,9 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) đạt 128,7%, tạo nền tảng an toàn tuyệt đối trước các biến động chu kỳ tài chính.

Một điểm sáng đáng chú ý khác của EVF là vốn chủ sở hữu tăng trưởng lên 10.693,7 tỷ đồng (tăng 8,3% so với đầu năm), giúp hệ số an toàn vốn (CAR) tiếp tục được cải thiện.

Trước đó, EVF đã công bố thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD và đặc biệt là công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia vào đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu EVF với tổng giá trị mệnh giá 850 tỷ đồng.