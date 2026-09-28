EVF chốt phương án phát hành riêng lẻ 85 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tiến sát mốc 8.500 tỷ đồng

Dồn 100% nguồn vốn mới cho hoạt động tín dụng

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa công bố kế hoạch chào bán 85 triệu cổ phiếu trong một đợt duy nhất, tương ứng tổng giá trị tính theo mệnh giá là 850 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến được triển khai ngay trong năm 2026 và hoàn thành chậm nhất vào quý 1/2027, sau khi nhận được sự chấp thuận chính thức từ Ngân hàng Nhà nước.

Kế hoạch tăng vốn sẽ giúp EVF bổ sung nguồn lực tài chính để mở rộng hoạt động cấp tín dụng trong phạm vi pháp luật và giấy phép hoạt động cho phép. Nguồn tiền mới tạo cơ sở để công ty tăng khả năng tham gia các khoản tài trợ, đồng tài trợ và các giao dịch cấp tín dụng có quy mô lớn. Doanh nghiệp cũng có thể chủ động phân bổ vốn cho các khách hàng, lĩnh vực và phương án kinh doanh có hiệu quả, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản, dư nợ cấp tín dụng và lợi nhuận trong giai đoạn 2026 đến 2028.

Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ sẽ đóng góp trực tiếp vào việc tăng vốn tự có, tạo dư địa cho tăng trưởng tài sản có rủi ro. Yếu tố này hỗ trợ EVF duy trì tỷ lệ an toàn vốn ở mức phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và giới hạn quản trị nội bộ. Từ đó, công ty tài chính này có thể chủ động hơn trong việc cân đối giữa tăng trưởng kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động trên thị trường.

Về phương án sử dụng vốn cụ thể, ban lãnh đạo EVF dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính. Cơ cấu phân bổ xác định rõ 100% nguồn vốn mới sẽ được dùng cho hoạt động cấp tín dụng khách hàng trong hai năm 2026 và 2027. Nếu hoàn tất trọn vẹn đợt chào bán riêng lẻ này, số lượng cổ phiếu lưu hành của EVF sẽ tăng từ gần 760,6 triệu đơn vị lên mức gần 845,6 triệu đơn vị, kéo theo vốn điều lệ vọt từ mức 7.606 tỷ đồng lên 8.456 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng trưởng tích cực, lãnh đạo cấp cao gom cổ phiếu

Trước khi đợt phát hành riêng lẻ diễn ra, cơ cấu sở hữu tại EVF ghi nhận biến động từ giao dịch của người nội bộ. Cụ thể, ông Lê Mạnh Linh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty đã đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu trên thị trường. Thời gian thực hiện giao dịch kéo dài từ ngày 21/09 đến ngày 02/10.

Trước khi thực hiện giao dịch, vị Tổng Giám đốc này đang nắm giữ hơn 3,3 triệu cổ phiếu EVF, tương đương tỷ lệ sở hữu hơn 0,4% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất mua đủ khối lượng đã đăng ký, ông Lê Mạnh Linh sẽ nâng tổng lượng cổ phiếu nắm giữ lên mức 7,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu đạt gần 1%.

Diễn biến gia tăng sở hữu của lãnh đạo cấp cao diễn ra cùng thời điểm EVF ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt hơn 699 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được gần 53% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Động lực chính thúc đẩy lợi nhuận của EVF tiếp tục đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Chỉ tiêu thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt 1.103 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng gần 36% và tiếp tục là nguồn đóng góp chủ đạo vào tổng doanh thu cũng như cấu trúc lợi nhuận của doanh nghiệp.