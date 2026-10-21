EVF báo lãi trước thuế hơn một nghìn tỷ đồng sau 09 tháng

Lợi nhuận quý III tiếp tục tăng trưởng

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026, ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 336,5 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 279,1 tỷ đồng.

Theo đó, kết quả lũy kế chín tháng, lợi nhuận trước thuế của EVF đạt 1.035,8 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 835,3 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần giữ vai trò chủ đạo, đạt 1.712,5 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lãi thuần 97,8 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng là 433,8 tỷ đồng thấp hơn 208 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

EVF đang tiến sát mục tiêu 2026.

Mở rộng hoạt động cho vay gắn với xây nền huy động vốn

Quy mô tài sản của EVF trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng trưởng tại thời điểm 30/09/2026 đạt 96.197,4 tỷ đồng tăng 15,8% so với cuối năm 2025 và vượt chỉ tiêu so với mốc 93.000 tỷ đồng với kế hoạch tổng tài sản năm 2026. Dư nợ cho vay khách hàng ghi nhận tại ngày 30/9/2026 đạt 69.735,5 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu vốn, trong năm 2026 EVF thúc đẩy hoạt động huy động vốn qua kênh phát hành giấy tờ có giá. Theo báo cáo công bố, đến thời điểm 30/09/2026, tổng số dư phát hành giấy tờ của giá của EVF đạt 37.848,5 tỷ tăng 22,7% so với điểm 31/12/2025.

Ngoài ra, theo các thông tin đã được EVF công bố, hiện tại, EVF đang triển khai phương án phát hành trái phiếu quốc tế nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn cho hoạt động cho vay. Đặc biệt, EVF cũng vừa công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức sẽ tham gia thương vụ phát hành riêng lẻ. Bao gồm: Japan Vietnam Capital Fund I, L.P.; Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P.; Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM); và CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital.