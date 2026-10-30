Everton hạ Newcastle, nuôi mộng chấm dứt 31 năm trắng tay

Chiến thắng trên sân Hill Dickinson mang ý nghĩa đặc biệt với Everton, đội bóng chưa giành thêm danh hiệu lớn nào kể từ năm 1995. Đáng chú ý, đối thủ bị thầy trò HLV David Moyes đánh bại là Newcastle, nhà vô địch Cup Liên đoàn Anh năm 2025.

Everton bước vào trận đấu với không ít khó khăn. Đội bóng vùng Merseyside vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Chelsea và Arsenal, trong khi tiền vệ cánh Jack Grealish bất ngờ bị loại khỏi danh sách thi đấu vì vi phạm kỷ luật CLB.

Dù vậy, các học trò của HLV Moyes đã có màn trình diễn hiệu quả, đặc biệt trong khâu dứt điểm. Sau khoảng thời gian đầu chịu sức ép từ đối thủ, Everton vượt lên ở phút 34 nhờ cú sút hiểm hóc của tiền vệ James Garner.

Tiền vệ James Garner ăn mừng bàn mở tỷ số trong trận Everton thắng Newcastle 3-1 tại vòng 4 Cup Liên đoàn Anh. Ảnh: Getty Images.

Đến phút 45, tiền vệ Hayden Hackney nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm sau đường chuyền của tiền đạo Thierno Barry. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 24 tuổi kể từ khi gia nhập Everton từ Middlesbrough trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Lợi thế hai bàn giúp Everton chủ động hơn trong hiệp hai. Phút 69, Barry ghi tên mình lên bảng tỷ số sau đường kiến tạo của tiền vệ Kiernan Dewsbury-Hall, nâng tỷ số lên 3-0.

Trung vệ Dan Burn sau đó đánh đầu ghi bàn danh dự cho Newcastle, nhưng không thể thay đổi kết cục.

Kết quả trận đấu khiến Newcastle lỡ cơ hội lần thứ 5 liên tiếp góp mặt tại tứ kết Cup Liên đoàn Anh.

Chiến thắng giúp Everton mở ra hy vọng giải cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 31 năm. Lần gần nhất đội bóng áo xanh đăng quang một giải đấu lớn là chức vô địch Cup FA năm 1995. Cũng trong năm đó, Everton giành Siêu cúp Anh và chưa có thêm danh hiệu lớn nào kể từ đó.

Đáng chú ý, Everton chưa từng vô địch Cup Liên đoàn Anh, dù hai lần vào chung kết các năm 1977 và 1984. Nếu vượt qua vòng đấu tới, thầy trò HLV Moyes sẽ lần đầu góp mặt ở bán kết giải đấu kể từ năm 2016.

Đối thủ tiếp theo của Everton là Fleetwood, đại diện đang thi đấu tại League Two, tức giải hạng Tư Anh. Tuy nhiên, đội bóng này vừa gây địa chấn khi loại đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal trên chấm luân lưu, nên không thể xem thường.