Everton bay cao ở Ngoại hạng Anh

Barry rực sáng giúp Everton ngược dòng thắng Coventry.

Coventry đứng trước cơ hội tạo bất ngờ khi Yann Gboho đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 52. Trong thế trận khá cân bằng, Gboho khéo léo xử lý bóng giữa vòng vây ba hậu vệ Everton trước khi dứt điểm thành công, khiến khán giả chủ nhà không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, lợi thế của Coventry chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút 56, Thierno Barry bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Vitaliy Mykolenko, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chỉ 5 phút sau, tiền đạo này tiếp tục xuất hiện đúng lúc trong vùng cấm để dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và giúp Everton vượt lên dẫn 2-1.

Đến phút 81, tiền đạo người Bờ Biển Ngà tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến tạo để Kiernan Dewsbury-Hall tung cú sút ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Barry đang đạt phong độ cao với 10 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường mùa này, vượt thành tích 8 pha lập công của cả mùa trước. Riêng tại Ngoại hạng Anh, Barry ghi 6 bàn.

Chiến thắng giúp Everton vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng khi bằng điểm Chelsea nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, thầy trò HLV Frank Lampard còn nhiều việc phải làm nếu muốn trụ lại Ngoại hạng Anh mùa này.

Trận đấu còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ với David Moyes. Đây là lần thứ 592 chiến lược gia người Scotland dẫn dắt Everton, qua đó cân bằng kỷ lục của huyền thoại Harry Catterick.