Everland lãi hơn 65 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 590 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Everland (EVG) ghi nhận doanh thu thuần hơn 251,3 tỷ đồng, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ở mức gần 214,9 tỷ đồng, qua đó đưa lợi nhuận gộp lên khoảng 36,7 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 17 tỷ đồng cùng kỳ.

Dòng tiền kinh doanh Everland âm gần 590 tỷ sau 9 tháng.

Sau khi trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 18 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Everland đạt gần 897 tỷ đồng, tăng khoảng 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 65 tỷ đồng, so với hơn 38 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tích cực chưa đi cùng sự cải thiện của dòng tiền. Trong 9 tháng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Everland âm gần 590 tỷ đồng, sâu hơn đáng kể so với mức âm khoảng 247,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động vốn lưu động gây sức ép đáng kể lên dòng tiền. Cụ thể, thay đổi các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 177 tỷ đồng; hàng tồn kho làm giảm khoảng 238 tỷ đồng; trong khi thay đổi các khoản phải trả làm giảm thêm khoảng 218,5 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy doanh nghiệp vẫn cần lượng vốn lớn để duy trì hoạt động, trong khi việc chuyển hóa doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt chưa tương xứng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Everland đạt hơn 6.765 tỷ đồng, tăng khoảng 380 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt gần 3.495 tỷ đồng, tăng khoảng 238 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn lên gần 1.644 tỷ đồng, so với hơn 1.490 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn vượt 1.120 tỷ đồng, tăng so với mức khoảng 1.078 tỷ đồng đầu năm. Đây là khoản mục cần tiếp tục theo dõi để đánh giá khả năng thu hồi, tiến độ thực hiện các hợp đồng và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 518 tỷ đồng đầu năm xuống hơn 172 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Như vậy, lượng tiền nắm giữ đã giảm khoảng 345 tỷ đồng, tương ứng gần 67% sau 9 tháng.

Ngoài dòng tiền kinh doanh âm, hoạt động đầu tư cũng ghi nhận dòng tiền thuần âm khoảng 297,1 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động tài chính tạo ra dòng tiền thuần dương gần 541,7 tỷ đồng, chủ yếu gắn với hoạt động vay và trả nợ vay. Dù dòng tiền tài chính góp phần bù đắp thâm hụt, tổng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm hơn 345,3 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý III đạt gần 3.794 tỷ đồng, tăng khoảng 319 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ ngắn hạn ở mức gần 2.486 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn tăng từ gần 834 tỷ đồng lên hơn 1.307 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng lên hơn 343 tỷ đồng, so với 263,6 tỷ đồng đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng từ gần 833,8 tỷ đồng lên khoảng 1.298,7 tỷ đồng.

Một trong những dự án đáng chú ý của Everland là tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tại Quảng Ninh. Theo thông tin doanh nghiệp công bố tại ĐHĐCĐ năm 2026, dự án đã khánh thành giai đoạn 1 trong năm 2025 và được kỳ vọng đóng góp vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, hiệu quả tài chính cần được đánh giá qua doanh thu bàn giao, tiến độ khai thác và dòng tiền thực thu, thay vì chỉ dựa trên quy mô tài sản hay doanh thu ghi nhận.

Bên cạnh đó, Everland còn có các dự án và khoản đầu tư tại những địa phương khác, trong đó có Khu đô thị The New City tại Châu Đốc, An Giang. Việc triển khai đồng thời nhiều dự án có thể mở rộng nguồn thu dài hạn, nhưng cũng đòi hỏi doanh nghiệp phân bổ vốn hợp lý và kiểm soát tiến độ thu hồi vốn.

Năm 2026, Everland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 170,5 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 40,8% kế hoạch doanh thu và 38,1% mục tiêu lợi nhuận. Để đạt mục tiêu năm, Everland cần ghi nhận thêm khoảng 1.303 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV.

Trên thị trường, trong những phiên giao dịch giữa tháng 10/2026, giá cổ phiếu EVG dao động trong biên độ hẹp từ 3.500 đến 3.970 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh trung bình khoảng vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu cổ phiếu mỗi phiên.

Giá cổ phiếu từng đạt mức cao nhất trong 52 tuần là 9.500 đồng và thấp nhất là 3.450 đồng/cp, phản ánh xu hướng điều chỉnh giảm và tích lũy ở vùng giá thấp trong thời gian dài.