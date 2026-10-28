Everland báo lãi hơn 18 tỷ đồng trong quý III, dòng tiền kinh doanh âm gần 590 tỷ sau 9 tháng

Sau 9 tháng, Everland hoàn thành khoảng 40,8% kế hoạch doanh thu và 38,1% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. (Ảnh: Dự án Vân Đồn của Everland/Unicons).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG) ghi nhận doanh thu thuần hơn 251,3 tỷ đồng, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán ở mức gần 214,9 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 170,7 tỷ đồng cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt khoảng 36,7 tỷ đồng, cao hơn mức 17 tỷ đồng của quý III/2025.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Everland báo lãi sau thuế hợp nhất hơn 18 tỷ đồng trong quý III, tăng 13% so với mức gần 16 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả này đến từ hoạt động kinh doanh, doanh thu từ bất động sản và dịch vụ thương mại của công ty mẹ cùng các công ty con tiếp tục tăng trưởng. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào và chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát, tối ưu hóa, góp phần cải thiện lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Everland đạt doanh thu thuần gần 897 tỷ đồng, tăng khoảng 56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 65 tỷ đồng, so với mức hơn 38 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Everland đặt mục tiêu 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 170,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng năm 2026, Everland hoàn thành khoảng 40,8% kế hoạch doanh thu và 38,1% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Everland đạt hơn 6.765 tỷ đồng, tăng khoảng 380 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với giá trị gần 3.495 tỷ đồng, tăng khoảng 238 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.644 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 1.490 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn ở mức hơn 1.120 tỷ đồng, so với khoảng 1.078 tỷ đồng đầu năm.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 518 tỷ đồng đầu năm xuống còn hơn 172 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn đạt khoảng 50,3 tỷ đồng, còn các khoản tương đương tiền là 122 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Everland là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 590 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm khoảng 247,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động vốn lưu động là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền. Trong 9 tháng, thay đổi các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 177 tỷ đồng; thay đổi hàng tồn kho làm giảm khoảng 238 tỷ đồng; còn thay đổi các khoản phải trả làm giảm khoảng 218,5 tỷ đồng.

Ở hoạt động đầu tư, dòng tiền thuần âm khoảng 297,1 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động tài chính ghi nhận dòng tiền thuần dương gần 541,7 tỷ đồng, chủ yếu gắn với dòng tiền vay và trả nợ vay.

Nhờ dòng tiền từ hoạt động tài chính, mức thâm hụt dòng tiền được bù đắp một phần. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm hơn 345,3 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm còn hơn 172,2 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Everland ở mức gần 3.794 tỷ đồng, tăng khoảng 319 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt gần 2.486 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 2.641 tỷ đồng đầu năm; nợ dài hạn tăng từ gần 834 tỷ đồng lên hơn 1.307 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 343 tỷ đồng, tăng so với mức 263,6 tỷ đồng đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ gần 833,8 tỷ đồng lên khoảng 1.298,7 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 2.972 tỷ đồng vào cuối tháng 9, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là hơn 2.260 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Everland vừa mua 1,46 triệu cổ phiếu trong tháng 10, qua đó nâng lượng nắm giữ lên gần 61 triệu cp, tương đương 26.97% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu EVG đang giao dịch quanh mức 3.870 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt 874 tỷ đồng.