EVA Air nghiên cứu mở đường bay thẳng đến Khánh Hòa

Ngày 22-10, tại Nha Trang, Hãng hàng không EVA Air (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức chương trình giới thiệu đường bay và trao đổi về cơ hội mở đường bay thẳng đến Khánh Hòa. Đến dự có lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các doanh nghiệp hàng không, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm chương trình.

Theo đại diện EVA Air, hãng bắt đầu khai thác đường bay đến Việt Nam từ năm 1992. Hiện nay, EVA Air có các đường bay thẳng từ Đài Bắc đến TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng với tổng tần suất 6 chuyến/ngày.

Hãng sử dụng các loại máy bay thân rộng như: Airbus A330-300, Boeing 787-10… để vận chuyển hành khách, tỷ lệ lấp đầy ghế đạt trên 80%. Ngoài khách Đài Loan (Trung Quốc), nhờ mạng lưới đường bay quốc tế rộng khắp, các chuyến bay của EVA Air còn đưa một lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam qua điểm trung chuyển Đài Bắc.

Ông Tưởng Quang Vũ - Giám đốc kinh doanh EVA Air tại Việt Nam chia sẻ về tiềm năng thu hút khách Đài Loan (Trung Quốc) đến Khánh Hòa.

Phát biểu tại chương trình, ông Tưởng Quang Vũ - Giám đốc kinh doanh EVA Air tại Việt Nam cho biết, hãng đánh giá cao tiềm năng du lịch của Khánh Hòa và đang nghiên cứu mở đường bay thẳng đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Thời gian tới, EVA Air sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành lớn của Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức khảo sát du lịch Khánh Hòa.

EVA Air là hãng hàng không lớn thứ hai của Đài Loan (Trung Quốc). Tính đến ngày 1-10-2026, mạng bay của hãng gồm 66 điểm đến tại châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Riêng khu vực Bắc Mỹ, EVA Air khai thác 10 đường bay với gần 100 chuyến/tuần. Hãng được tổ chức Skytrax xếp hạng hãng hàng không 5 sao liên tục từ năm 2016. Năm 2025, EVA Air nhận 11 giải thưởng của Skytrax, trong đó đứng đầu hạng mục “Hãng hàng không sạch nhất thế giới”.