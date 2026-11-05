Eurowindow Holding đề xuất nghiên cứu hai khu đô thị hơn 720 ha tại Nghệ An

Mới đây, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Eurowindow Holding, theo CTTĐT tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding và các doanh nghiệp liên quan đang triển khai 03 dự án khu đô thị gồm: Nghi Phú – Hưng Lộc (10,57 ha), Nghi Liên (103,93 ha), Đông Vĩnh – Cửa Nam (37,6 ha); đồng thời đề xuất nghiên cứu khu đô thị Đông Vĩnh (khoảng 83 ha), khu vực hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò (khoảng 643,34 ha).

Các dự án hiện hữu chủ yếu vướng giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời mồ mả, hạ tầng kỹ thuật và kết nối giao thông; một số nhiệm vụ đã quá hạn. Riêng tại dự án khu đô thị Nghi Liên, nhà đầu tư chưa chuyển đủ kinh phí bồi thường là điểm nghẽn trực tiếp. Các đề xuất mới cần được rà soát độc lập về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Nghi Liên (103,93 ha), kinh phí GPMB đã phê duyệt bồi thường khoảng 291,806 tỷ đồng, chi trả 41,4 tỷ đồng; còn khoảng 250,426 tỷ đồng nhà đầu tư chưa chuyển.

Khu đô thị Nghi Phú – Hưng Lộc (10,57 ha), hiện đã GPMB đạt khoảng 95%, còn 09 hộ dân (2.252,9 m²) và chưa có mặt bằng hạ ngầm đường điện 35 kV.

Eurowindow đề xuất nghiên cứu đầu tư hai khu đô thị quy mô hơn 720ha tại Nghệ An. Ảnh: Eurowindow.

Khu đô thị mới Đông Vĩnh – Cửa Nam (37,6 ha), hiện còn 04 hộ dân (1.143,9 m²) và 17 ngôi mộ chưa di dời; công tác di dời đường điện 35 kV đạt khoảng 66%. Hai tuyến đường quy hoạch 24 m chồng lấn dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 12/4/2022; còn chưa thống nhất thẩm quyền bãi bỏ quyết định này.

Đối với các khu vực Eurowindow Holding đề xuất nghiên cứu đầu tư mới, cơ quan chức năng xác định cần rà soát độc lập các điều kiện liên quan đến quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, việc giải quyết các vướng mắc phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với Eurowindow Holding, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai 3 dự án hiện hữu. Riêng tại Khu đô thị Nghi Liên, trong vòng 5 ngày làm việc, nhà đầu tư phải xác nhận chính xác số kinh phí giải phóng mặt bằng còn thiếu và cam kết thời gian chuyển đủ số tiền này.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh giao các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Thành Vinh cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát toàn bộ những tồn tại tại từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý, phấn đấu hoàn thành các mốc giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026.

Đối với những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng được giao làm rõ phương án triển khai, nguồn vốn và trách nhiệm đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối. Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc công tác di dời hệ thống đường điện, đồng thời báo cáo kết quả trong vòng 15 ngày làm việc.

Liên quan đến những bất cập về thủ tục pháp lý tại Khu đô thị mới Đông Vĩnh - Cửa Nam, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương xác định thẩm quyền và trình tự xử lý đối với Quyết định số 53/QĐ-UBND, bảo đảm giải quyết dứt điểm các vướng mắc.

Đối với các đề xuất đầu tư mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để rà soát, cập nhật quy hoạch và nghiên cứu kỹ các khu vực dự kiến triển khai. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.