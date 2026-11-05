Eurowindow Holding đẩy mạnh mở rộng quỹ đất ở Nghệ An

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, chiều ngày 3/11, CTCP Eurowindow Holding đã có buổi làm việc với lãnh đạo Nghệ An để báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp cho biết đang đề xuất nghiên cứu KĐT Đông Vĩnh (khoảng 83 ha) và KĐT khu vực hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò (khoảng 643,34 ha).

Quỹ đất tại Nghệ An của Eurowindow

Eurowindow Holding là một thương hiệu bất động sản có tiếng lâu năm ở xứ Nghệ. Năm 2007, thành viên thuộc Eurowindow là CTCP Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh (Vicentra JSC) đã khởi công trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Vicentra ở ngã tư chợ Vinh, trung tâm của TP Vinh (cũ) trên diện tích hơn 1,1 ha, tổng mức đầu tư 364,5 tỷ đồng.

Tòa nhà Vicentra đi vào hoạt động từ năm 2009, bao gồm khối đế trung tâm thương mại 4 tầng với diện tích mặt bằng cho thuê hơn 17.600 m2; khối văn phòng cho thuê có diện tích 5.200m2 từ tầng 5 đến tầng 9 và khối căn hộ cao cấp từ tầng 10 đến tầng 20.

Một dự án của Eurowindow tại Nghệ An - Ảnh Nhật Linh.

Đến năm 2018, thông qua Vicentra JSC, Eurowindow Holding tiếp tục ra mắt tòa tháp căn hộ chung cư 20 tầng Eurowindow Tower Nghệ An nằm đối diện tòa Vicentra nói trên. Như vậy, đến nay doanh nghiệp đã có hai dự án tọa lạc ngay tại trung tâm TP Vinh cũ.

Năm 2021, Nghệ An đã duyệt nhà đầu tư khu đô thị tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc, TP Vinh cũ (nay là phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc, Nghệ An) đối với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú, lấy tên thương mại là Eurowindow Central Avenue.

Dự án này có diện tích quy hoạch khoảng 10 ha, tiếp giáp đường Lý Tự Trọng kéo dài và đường Hải Thượng Lãn Ông. nằm sát nút giao đại lộ Vinh - Cửa Lò với đường Lê Nin, gần các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Chu Trạc.

Eurowindow Central Avenue có hạng mục chính là 49 căn biệt thự đơn/song lập và 270 căn shophouse. Hồi tháng 5, Sở Xây dựng Nghệ An đã thông báo đủ điều kiện nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối với 268 căn nhà ở thấp tầng tại dự án. Theo báo cáo của nhà đầu tư, đến nay Eurowindow Central Avenue đã GPMB khoảng 95%, còn vướng 9 hộ dân.

Tháng 2/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Nghi Liên tại xã Nghi Liên, TP Vinh (nay là phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An). Đến tháng 6 cùng năm, địa phương đã duyệt nhà đầu tư dự án đối với liên danh Công ty TNHH Thăng Long và CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang, những đơn vị thuộc Eurowindow Holding.

Khu đô thị Nghi Liên có quy mô khoảng 104 ha, nằm gần sân bay Vinh, tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng, tiến độ thực hiện trong 10 năm (2025 – 2035). Theo báo cáo, đến nay dự án đã phê duyệt bồi thường GPMB khoảng 292 tỷ đồng, chi trả hơn 41 tỷ đồng; còn hơn 250 tỷ đồng nhà đầu tư chưa chuyển.

Tháng 6/2025, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City (thuộc Eurowindow Holding) đã khởi công Khu đô thị Eurowindow Sport Garden (tên cũ là khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP Vinh).

Dự án có tổng diện tích 37,85 ha, tiếp giáp đường Trần Nguyên Hãn kéo dài và giáp sông Kẻ Gai. Tại đây dự kiến xây dựng 121 căn biệt thự, 640 căn nhà liền kề và 1.268 căn hộ chung cư, tổng mức đầu tư 4.054 tỷ đồng.

Eurowindow Sport Garden hiện nay còn vướng GPMB 4 hộ dân và 17 ngôi mộ chưa di dời. Công tác di dời đường điện 35 kV đạt khoảng 66%. Dự án còn có hai tuyến đường quy hoạch 24 m đang chồng lấn ranh giới.

Nhật Linh