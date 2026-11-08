Eurovision thử sức tại thị trường âm nhạc châu Á

Tuy nhiên, sức hút của phiên bản mới vẫn là dấu hỏi khi nhiều thị trường âm nhạc lớn vắng mặt và lượng vé bán ra chưa đạt kỳ vọng.

Với sự góp mặt của các đại diện đến từ 11 quốc gia, từ Lào, Mông Cổ đến Philippines, Eurovision phiên bản châu Á sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) ngày 14/11 và được truyền hình trực tiếp tại các nước có đại diện tham gia, đồng thời phát trên nền tảng YouTube.

Eurovision tại châu Á. (Nguồn: BTC)

Đây là lần đầu tiên Eurovision mở rộng thành cuộc thi đa quốc gia tại châu Á. Trước đó, Mỹ từng có một phiên bản ngoại truyện riêng mang tên American Song Contest năm 2022, nhưng không được tổ chức lại những năm sau đó.

Nhà sản xuất điều hành Assaf Blecher cho biết quá trình chuẩn bị kéo dài 3 năm đã giúp công chúng và các đơn vị tham gia hiểu hơn về tinh thần Eurovision, nơi âm nhạc, trang phục và những màn trình diễn phóng khoáng tạo nên sự khác biệt. Dù vậy, Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc chưa góp mặt trong mùa giải đầu tiên lần này.

Các thí sinh được lựa chọn qua những cuộc thi trong nước. Đại diện Việt Nam là ca sĩ Tóc Tiên với một ca khúc thể loại pop-dance, được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá.

Hàn Quốc cử ngôi sao K-pop Junhee, Bangladesh có nhóm beatbox hát a cappella toàn nam Beatmosphere, còn Nepal được đại diện bởi Pratik Himal Rai.

Theo chuyên gia Eurovision Dean Vuletic, các ca khúc dự thi tại phiên bản châu Á chủ yếu vẫn là những bản tình ca, chưa có nhiều thông điệp xã hội hoặc yếu tố gây tranh luận, điều từng tạo nên dấu ấn riêng của cuộc thi ở châu Âu. Ông dẫn ví dụ ca khúc Sobra-Sobra của ca sĩ Philippines Carmelle, với thông điệp cổ vũ nữ quyền.

Eurovision phiên bản châu Á ra mắt trong bối cảnh cuộc thi phiên bản châu Âu kỷ niệm 70 năm thành lập phải đối mặt với nhiều tranh cãi, khiến lượng khán giả truyền hình trong năm 2026 giảm 35 triệu so với năm trước, xuống còn 131 triệu.