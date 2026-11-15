Eurovision Asia 2026: Đại diện Lào nhận được 'phép màu' từ Tóc Tiên và dàn thí sinh

Tối 14/11, đêm Chung kết mùa giải đầu tiên của cuộc thi Eurovision Song Contest Asia đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 11 quốc gia. Thinla là nghệ sĩ đại diện Lào tại sân chơi năm nay. Cô theo đuổi phong cách kết hợp âm nhạc truyền thống Morlum của Lào với các dòng nhạc hiện đại như Pop, R&B và Dance.

Thinla đại diện Lào tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026.

Trong đêm thi, Thinla biểu diễn BAE - một trong những ca khúc viral nhất của Eurovision Song Contest Asia thời gian qua. Tuy nhiên, khi đang biểu diễn, nữ ca sĩ bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật với thiết bị tai nghe in-ear. Thiết bị rơi vỡ thành nhiều mảnh ngay trên sân khấu, khiến cô mất tín hiệu âm thanh, không thể nghe rõ giọng hát của chính mình cũng như phần nhạc nền để giữ nhịp.

Nhằm đảm bảo sự trọn vẹn cho phần thi của đại diện Lào, Ban tổ chức Eurovision Asia đã nhanh chóng đưa ra phương án khắc phục. Thay vì để Thinla trình diễn lại trực tiếp ngay lúc đó, đơn vị tổ chức quyết định phát sóng bản ghi hình tiết mục từ buổi tổng duyệt sau khi cả 11 quốc gia hoàn thành lượt thi.

Tiết mục “BAE” bản tổng duyệt được phát sóng lại nhằm đảm bảo trọn vẹn phần thi của đại diện Lào.

Ngay khi sự cố xảy ra, đại diện Việt Nam là Tóc Tiên đã đến động viên tinh thần đồng nghiệp. Hình ảnh giữa hai nghệ sĩ Việt - Lào đã thu hút sự chú ý tích cực từ khán giả quốc tế. Trong lúc bản ghi hình tổng duyệt của Lào được phát sóng trên màn hình, đại diện các nước cùng dàn vũ công đã đứng dậy, nhảy theo giai điệu bài hát và reo hò cổ vũ để giúp Thinla giải tỏa căng thẳng tâm lý.

Tóc Tiên cùng dàn thí sinh cổ vũ cho Thinla.

Khép lại đêm Chung kết, dù gặp sự cố ngoài ý muốn, tiết mục của Lào vẫn nhận được 139 điểm và cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Ngôi vị Quán quân thuộc về đại diện Philippines - ca sĩ Carmelle với ca khúc Sobra-Sobra. Chủ nhà Thái Lan giành giải Á quân, đại diện Việt Nam là Tóc Tiên xếp hạng 3 chung cuộc với ca khúc EM TIÊN.