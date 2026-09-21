Europol triệt phá đường dây buôn người tại châu Âu

Trụ sở Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) tại Hague, Hà Lan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông tin của Europol cho biết, cuộc điều tra được tiến hành tại nhiều nhà hàng ở Hà Lan, Đức, Luxembourg, Thụy Sĩ và Bỉ. Bắt đầu từ Hà Lan, thanh tra lao động đã bắt giữ hai chủ sở hữu của 8 nhà hàng thuộc 3 chuỗi nhà hàng Ấn Độ quốc tế. Hai đối tượng bị tình nghi phạm tội buôn bán người và bóc lột lao động.

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm đã lợi dụng quy định của châu Âu cho phép doanh nghiệp tuyển đầu bếp châu Á từ nước ngoài theo một quy trình tương đối đơn giản. Tuy nhiên, trên thực tế, một phần trong số những người được đưa sang không làm đầu bếp mà bị bố trí làm nhân viên rửa bát, lao công, phục vụ bàn hoặc quản lý nhà hàng.

Các nạn nhân, phần lớn mang quốc tịch Ấn Độ, bị ép làm việc tới 16 giờ mỗi ngày, với mức lương thấp hơn quy định, không được trả tiền làm thêm giờ và bị ngăn cản rời khỏi nước sở tại. Trong một số trường hợp, cả nạn nhân lẫn gia đình họ tại Ấn Độ đều bị gây sức ép để họ phải làm việc nhiều hơn và không liên hệ với cơ quan chức năng. Bằng cách thức này, đường dây tội phạm đã thu lợi bất chính ít nhất 4 triệu euro (4,5 triệu USD).

Ngoài Hà Lan, lực lượng chức năng Đức, Luxembourg, Thụy Sĩ và Bỉ cũng tham gia chiến dịch. Tại Bỉ, một nhà hàng đã bị kiểm tra. Vụ việc cho thấy một phương thức bóc lột lao động ngày càng phổ biến tại châu Âu, khi các đường dây tội phạm khai thác chính những kênh tuyển dụng hợp pháp dành cho lao động tay nghề cao để đưa người vào làm các công việc giản đơn với điều kiện tồi tệ. Đây cũng là vấn đề đáng lưu ý với lao động nước ngoài đang làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống tại châu Âu.