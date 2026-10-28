Europa-Park Đức: Ngôi làng bí ngô rực rỡ giữa mùa Halloween

Mỗi dịp Halloween, công viên giải trí Europa-Park tại thành phố Rust, miền Tây Nam nước Đức lại khoác lên mình diện mạo đầy màu sắc với bí ngô, hoa mùa thu và những màn trang trí kỳ công.

Năm 2026, điểm nhấn mới của công viên là Pumpkin Village - ngôi làng bí ngô mang không khí hội chợ mùa thu, nơi du khách có thể khám phá những tiểu cảnh độc đáo và trải nghiệm nhiều hoạt động theo mùa.

Ảnh: Europapark

Theo thông tin từ Europa-Park, mùa Halloween năm nay diễn ra từ ngày 26/9 đến 1/11.

Hơn 180.000 quả bí ngô với nhiều hình dáng, kích thước và màu sắc được sử dụng để trang trí các khu vực trong công viên, tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa tiết trời mùa thu.

Ảnh: Europapark

Không chỉ có bí ngô, không gian lễ hội còn được tô điểm bằng khoảng 15.000 cây hoa cúc, 6.000 cây ngô, 3.000 bó rơm và hơn 100.000 bông hoa mùa thu. Sự kết hợp giữa sắc cam của bí ngô, màu vàng của lá và những tiểu cảnh sáng tạo mang đến nhiều góc chụp ảnh dành cho du khách.

Ảnh: Europapark

Điểm mới đáng chú ý là Pumpkin Village nằm trong khu vực mang chủ đề nước Đức. Những quầy hàng được thiết kế theo phong cách hội chợ mùa thu, kết hợp hoạt động trải nghiệm và các món ăn theo mùa.

Du khách cũng có thể thưởng thức những món chế biến từ bí ngô tại các khu ẩm thực, trong đó có những không gian ăn uống được thiết kế theo hình lều bí ngô độc đáo.

Ảnh: Europapark

Bên cạnh đó, khu Pumpkin Boulevard tại khu vực mang chủ đề Croatia trưng bày các tác phẩm trang trí được tạo hình từ bí ngô.

Trong khi ấy, khu vườn lâu đài được bổ sung hệ thống ánh sáng, mang đến khung cảnh huyền ảo hơn khi trời tối.

Ảnh: Europapark

Europa-Park cũng dành riêng những hoạt động vui chơi cho trẻ em. Khu hội chợ Trick or Treat – Funfair có các trò chơi và hoạt động tương tác, giúp những vị khách nhỏ tuổi tận hưởng Halloween theo cách vui nhộn thay vì chỉ tập trung vào yếu tố kinh dị.

Các nhân vật linh vật của công viên cũng xuất hiện trong những chương trình biểu diễn dành cho gia đình.

Ảnh: Europapark

Với sự kết hợp giữa trang trí sáng tạo, ẩm thực theo mùa và hoạt động giải trí, Europa-Park mang đến một góc nhìn sinh động về mùa Halloween tại châu Âu.

Ngôi làng bí ngô không chỉ là điểm vui chơi mà còn cho thấy cách những biểu tượng quen thuộc của mùa thu được biến tấu thành trải nghiệm du lịch dành cho nhiều lứa tuổi.