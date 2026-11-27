Lượt trận thứ năm vòng phân hạng Europa League 2026/27 khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý, đặc biệt là những chiến thắng của Juventus, AC Milan và Bayer Leverkusen.

Juventus gây ấn tượng khi đánh bại Omonia Nicosia 4-1, qua đó nâng tổng điểm lên 13, đứng thứ hai bảng xếp hạng. Trong khi đó, AC Milan vượt qua Olympiacos 4-2 trong trận đấu có tới sáu bàn thắng.

Bayer Leverkusen cũng giành trọn ba điểm sau chiến thắng 2-0 trên sân Dinamo Zagreb, vươn lên vị trí thứ tư với 12 điểm.

Juventus thắng trận đậm đà - Ảnh: CLB

Đáng chú ý, Bournemouth tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi đánh bại Celta Vigo 2-1. Đại diện nước Anh dẫn đầu với 15 điểm tuyệt đối sau năm lượt trận.

Ở những trận đấu khác, Viktoria Plzen tạo bất ngờ lớn khi đè bẹp Benfica 4-0. Hoffenheim thắng Sturm Graz 3-1, Crystal Palace vượt qua Real Sociedad 2-1, còn AZ Alkmaar đánh bại Sparta Prague 4-2.

Besiktas thắng Hapoel Beer Sheva 2-1, Marseille vượt qua Levski Sofia 1-0, trong khi NEC Nijmegen đánh bại Rennes 3-1.

Ngược lại, Fenerbahce bị NK Celje cầm hòa 0-0, còn Lyon chia điểm với Lille sau trận đấu không bàn thắng.

Các chân sút AC Milan cũng thi nhau lập công - Ảnh: CLB

Sau năm lượt trận, Bournemouth dẫn đầu với 15 điểm, Juventus và Fenerbahce cùng có 13 điểm. Bayer Leverkusen và Benfica bám đuổi với 12 điểm.

Cuộc đua giành tám vị trí dẫn đầu để vào thẳng vòng 16 đội Europa League đang trở nên hấp dẫn khi vòng phân hạng bước vào giai đoạn quyết định.

Kết quả lượt trận thứ 5 Europa League 2026/27 - Ảnh: UEFA