Europa League 2026/27: UEFA chi đến 565 triệu euro tiền thưởng cho các CLB

UEFA mới đây đã xác định cơ cấu phân bổ tài chính cho Europa League mùa giải 2026/27. Tổng quỹ lên tới 565 triệu euro, cao hơn mức 465 triệu euro của chu kỳ 2021-2024 và 510 triệu euro trong giai đoạn 2018-2021. Mùa giải năm nay có 36 CLB tham dự giai đoạn đầu, trong đó AC Milan và Juventus là hai đại diện của Italy.

Khoản tiền 565 triệu euro được chia thành ba nhóm, trong đó, 155 triệu euro, tương đương 27,5%, dành cho phí tham dự; 212 triệu euro, tương đương 37,5%, dựa trên kết quả và thành tích thi đấu. 198 triệu euro còn lại, chiếm 35%, được phân bổ thông qua hệ thống “giá trị” mới.

UEFA phân bổ quỹ tiền thưởng cho Europa League 2026/27

Mỗi CLB góp mặt ở giai đoạn đầu sẽ nhận số tiền 4,31 triệu euro. Khoản tiền này được thanh toán thành hai đợt, gồm 4,14 triệu euro tiền tạm ứng và 170.000 euro còn lại. Mức phí này tăng đáng kể so với chu kỳ 2021/24, khi mỗi CLB nhận 2,92 triệu euro cho suất tham dự.

Không chỉ nhận khoản tiền cố định, các CLB còn có thể gia tăng doanh thu thông qua kết quả thi đấu. Chiến thắng ở giai đoạn đầu mang về 450.000 euro, trong khi một trận hòa được thưởng 150.000 euro. Phần tiền không được phân bổ từ các trận hòa sẽ tiếp tục được chia cho các đội dựa trên số trận thắng. Ngoài ra, thứ hạng chung cuộc ở giai đoạn đầu cũng ảnh hưởng đến khoản thưởng.

Quỹ dành cho thứ hạng được chia thành 666 phần, với giá trị ban đầu 75.000 euro mỗi phần. Đội đứng cuối bảng nhận một phần, trong khi giá trị mỗi phần có thể tăng lên sau khi phân phối lại khoản tiền liên quan đến các trận hòa.

Các CLB đứng từ thứ nhất đến thứ tám nhận thêm 600.000 euro, còn những đội xếp từ thứ chín đến thứ 16 được thưởng thêm 300.000 euro. Sau giai đoạn đầu, các CLB tiếp tục nhận tiền thưởng tùy theo vòng đấu mà họ tiến tới. Theo cơ cấu được công bố, đội vô địch nhận thêm 7 triệu euro, trong khi khoản thưởng dành cho trận chung kết là 6 triệu euro.

Như vậy, thành tích càng tiến sâu tại Europa League càng mang lại nguồn thu đáng kể cho các CLB, bên cạnh khoản tiền nhận được từ phí tham dự và kết quả ở giai đoạn đầu. Một điểm đáng chú ý trong mùa giải 2026/27 là UEFA áp dụng hệ thống “giá trị” mới với tổng quỹ 198 triệu euro.

Europa League 2026/27 có tổng quỹ thưởng 565 triệu euro

Cơ chế này kết hợp những yếu tố trước đây được tính riêng thông qua quỹ thị trường và hệ số của từng CLB. Quỹ được chia thành hai phần, gồm phần dành cho châu Âu và phần ngoài châu Âu. Giá trị của phần ngoài châu Âu cũng phụ thuộc vào doanh thu thực tế từ việc bán bản quyền truyền hình Europa League và Conference League, hai giải đấu được tiếp thị trong cùng một gói bản quyền.

Ở phần dành cho châu Âu, quỹ được chia thành 666 phần. CLB có điểm số thấp nhất nhận một phần trị giá 217.000 euro, trong khi mỗi vị trí cao hơn được cộng thêm một phần. Đội có điểm số cao nhất sẽ nhận 36 phần. Cách tính tương tự được áp dụng với phần ngoài châu Âu.

Tuy nhiên, mỗi phần ban đầu có giá trị 80.000 euro dành cho CLB có điểm số thấp nhất, trước khi tăng dần theo thứ hạng và đạt tối đa 36 phần cho đội có điểm số cao nhất. Với cơ cấu mới, Europa League 2026/27 tiếp tục trở thành nguồn doanh thu quan trọng đối với các CLB. Khoản tiền mà mỗi đội nhận được không chỉ phụ thuộc vào việc tham dự giải đấu mà còn gắn chặt với kết quả, thứ hạng và giá trị thương mại của từng CLB.