EuroCham ra mắt sáng kiến Tri ân Việt Nam tại Tọa đàm cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

EuroCham vừa ra mắt sáng kiến Tri ân Việt Nam tại Tọa đàm cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Nguồn: EuroCham)

Ra mắt trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, cùng sự hiện diện của Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu, sáng kiến ​​này thể hiện quan điểm chung của nhiều doanh nghiệp châu Âu: Để phát triển cùng Việt Nam cần đi đôi với đóng góp cho đời sống người dân và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert, chia sẻ: “Nhờ những cơ hội mà Việt Nam mang lại, nhiều thành viên của chúng tôi đã chọn đất nước các bạn làm điểm đến đầu tư và phát triển. Theo thời gian, không ít người đã coi Việt Nam như chính quê hương mình. Các thành viên của chúng tôi không chỉ nỗ lực xây dựng doanh nghiệp thành công, mà còn ý thức rõ rằng, với tư cách là những người nước ngoài, chúng tôi có trách nhiệm tri ân đất nước đã chào đón mình.

EuroCham đóng vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, và trách nhiệm này là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt mọi hoạt động của chúng tôi. Các nỗ lực vận động chính sách của chúng tôi giúp các doanh nghiệp vững tâm đầu tư.

EuroCham cũng tổ chức các sự kiện thương mại, điển hình như Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế tăng trưởng 2027 (GEFE27), nhằm kết nối các đối tác, nâng cao năng lực, đồng thời giới thiệu những đổi mới sáng tạo và công nghệ từ châu Âu tại Việt Nam. Đặc biệt hơn cả, chúng tôi đã khởi xướng chương trình Give back to Vietnam (Tri ân Việt Nam), nhằm lan tỏa tinh thần hợp tác đó đến gần hơn với các cộng đồng địa phương”.

Cam kết này được thể hiện rõ qua kế hoạch kinh doanh dài hạn của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI)mới nhất của EuroCham, 23% doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động tại Việt Nam với tầm nhìn trên 20 năm.

Đằng sau những chiến lược đầu tư dài hàng thập kỷ là mối quan hệ gắn bó với người lao động, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng địa phương. Sự thịnh vượng của Việt Nam, cùng việc bảo đảm thành quả phát triển được lan tỏa rộng rãi, vì thế cũng gắn liền với lợi ích lâu dài của doanh nghiệp châu Âu.

Tọa đàm cấp cao do Bộ Tài chính Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của EuroCham, là hoạt động khép lại chuyến công tác thường niên của EuroCham tại Brussels. Đoàn công tác do Chủ tịch Bruno Jaspaert dẫn đầu, có sự tham gia của Đại sứ và Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier.

Trong chuyến công tác, đoàn đã làm việc với Cao ủy châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maroš Šefčovič; Văn phòng Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa; Văn phòng các Cao Ủy Jozef Síkela, Christophe Hansen và Jessika Roswall; cùng đại diện nhiều cơ quan châu Âu khác.