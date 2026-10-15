EuroCham: Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam duy trì ở mức cao

Sơ chế, bảo quản sản phẩm bưởi da xanh xuất khẩu ở nhà máy của Công ty Vina T&T Group Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Ngày 15/10, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) đạt 78,3 điểm trong quý III/2026, trụ vững ở ngưỡng cao trong lịch sử bất chấp những bất định của kinh tế toàn cầu. Đồng thời, niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vẫn được duy trì ở mức cao tại Việt Nam.

Cụ thể, có 64% doanh nghiệp tham gia khảo sát chỉ số BCI đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại ở mức tốt hoặc rất tốt và 28% giữ thái độ trung lập hoặc thận trọng, phản ánh tâm lý chờ đợi trong bối cảnh nhu cầu quốc tế chững lại nhưng đồng thời doanh nghiệp kỳ vọng những chính sách sớm cụ thể hóa sẽ giúp kết quả kinh doanh tốt hơn.

Trong khi đó, phân tích theo ngành cũng cho thấy những diễn biến trái chiều rõ rệt như ngành nông nghiệp và chuỗi giá trị thực phẩm ghi nhận mức cải thiện mạnh mẽ nhất, tăng 11,7 điểm lên 83,9, bất chấp áp lực kéo dài từ chi phí đầu vào và sự cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong khu vực.

Còn một số ngành thương mại, logistics, hàng tiêu dùng,… duy trì phong độ tốt, phản ánh vai trò của Việt Nam trong chuỗi sản xuất khu vực và thương mại xuyên biên giới. Tuy nhiên, ngành du lịch và khách sạn giảm 22,5 điểm xuống còn 67,9 sau khi đạt kết quả ấn tượng ở quý trước.

Khảo sát chỉ số BCI quý III/2026 cũng chỉ ra rằng, sự khác biệt về thị trường trọng tâm cũng ảnh hưởng đến tâm lý kinh doanh, thể hiện qua các doanh nghiệp tập trung vào thị trường Việt Nam đạt 80,4 và cao hơn hẳn so với mức 73,2 của nhóm tập trung vào EU; 70,7 của nhóm tập trung vào Mỹ và 73,9 của nhóm tập trung vào ASEAN. Những chênh lệch này, thể hiện áp lực không đồng đều mà các doanh nghiệp phải đối mặt tại nhiều thị trường khác nhau.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhận định, Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng trưởng GDP đạt 9,95% so với cùng kỳ trong quý III/2026 và 9,01% trong chín tháng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay cả khi cả thế giới còn nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert chỉ ra rằng, thách thức hiện nay là Việt Nam làm sao để tăng trưởng mang lại lợi ích thiết thực và lan tỏa rộng khắp nền kinh tế. Đồng thời, Việt Nam phải nâng cao tính dự báo, củng cố khả năng chống chịu và đẩy mạnh cải cách, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào việc kiến tạo giá trị.

Đối với EuroCham, những kết quả khảo sát chỉ số BCI là cơ sở cụ thể để thúc đẩy sự hợp tác mang tính xây dựng như phối hợp cùng các nhà hoạch định chính sách Việt Nam nhằm gia tăng tính dự báo của các quy định, kết nối chặt chẽ hơn giữa đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Song song đó, EuroCham sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng theo hướng cạnh tranh, bao trùm và bền vững.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu cho hay, Việt Nam là nơi để “cắm rễ” và phát triển lâu dài cùng mạng lưới đối tác Việt Nam, cùng nhau kiến tạo một tương lai mà nếu đứng riêng lẻ không bên nào có thể xây dựng vững chắc được như vậy. Do đó, doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng môi trường thuận lợi để bộ rễ ấy phát triển mạnh mẽ.

Ở lĩnh vực đầu tư, bất chấp những thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt hiện nay thì niềm tin vào tương lai của Việt Nam vẫn rất vững chắc. Cứ 10 doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát được hỏi thì có 9 người sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư; 63% có kế hoạch hoạt động trong hơn 5 năm tới và 23% có tầm nhìn dài hạn lên tới hơn 20 năm.

Sức hấp dẫn của Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa các thế mạnh thực tiễn và tiềm năng dài hạn: nguồn nhân lực, lợi thế cạnh tranh về chi phí, cùng sự ổn định về chính trị và kinh tế vĩ mô,… Bên cạnh đó, có thể kể thêm một số yếu tố như thị trường nội địa, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp và vị trí chiến lược trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển.

Mặt khác, tính bền vững tại Việt Nam cũng đang nổi lên như một yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư, với gần 1/5 số doanh nghiệp tham gia khảo sát được hỏi ghi nhận cam kết của Chính phủ về tăng trưởng bền vững. Khi các doanh nghiệp xem xét lại chuỗi cung ứng để ứng phó với những căng thẳng toàn cầu và sự thay đổi trong quan hệ thương mại, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế không chỉ là một cơ sở sản xuất có tính cạnh tranh mà còn là trung tâm chiến lược kết nối tăng trưởng khu vực với thị trường toàn cầu.

Việc vốn FDI đăng ký tăng lên mức 50,36 tỷ USD trong chín tháng năm 2026, cùng với 21,07 tỷ USD vốn đầu tư thực hiện là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, càng củng cố thêm bức tranh về sự quan tâm bền bỉ của các nhà đầu tư. Trong khi các doanh nghiệp lớn mang lại quy mô cho lĩnh vực sản xuất, cơ sở hạ tầng và quá trình chuyển đổi xanh, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) lại đóng góp các công nghệ chuyên biệt, sự đổi mới sáng tạo, chuyên môn và cơ hội việc làm, thường tạo ra giá trị kinh tế vượt xa quy mô vốn đầu tư của họ.

Hơn thế nữa, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chú trọng vào chất lượng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng nội địa, được doanh nghiệp châu Âu nhận diện như “thước đo” không chỉ xem xét lượng vốn thu hút được mà còn cả năng lực, tri thức và các cơ hội được tạo ra trong nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, vấn đề không phải là lựa chọn giữa nhà đầu tư lớn, hay doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà là cùng phát triển.