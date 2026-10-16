EuroCham: Doanh nghiệp gặp khó khăn trong lĩnh vực thuế và quản lý tài chính

Theo báo cáo BCI quý 3 năm 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố, 93% doanh nghiệp chịu tác động từ các thách thức về quy định, thủ tục hành chính cũng như quy trình thuế và tài chính. Trong đó, 42% cho biết những vấn đề này tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh.

Các trở ngại được doanh nghiệp đề cập phổ biến nhất gồm thủ tục hành chính và giấy tờ, chiếm 60%; quy định thiếu rõ ràng hoặc không được áp dụng nhất quán, chiếm 53%; các vấn đề liên quan đến quản lý thuế, chiếm 52%; và tình trạng thiếu hụt nhân tài, chiếm 49%.

Trung bình, mỗi doanh nghiệp phải đối mặt với 8 thách thức trong quá trình vận hành và phát triển. Có 77% doanh nghiệp gặp ít nhất 5 trở ngại, trong khi 16% phải xử lý từ 14 trở ngại trở lên. Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại và logistics, chăm sóc sức khỏe, nông sản thực phẩm, số lượng rào cản hành chính phải xử lý cùng lúc có thể lên tới 27.

Hơn một nửa số doanh nghiệp ở mọi ngành báo cáo gặp khó khăn về quy định và thủ tục hành chính. Tỷ lệ này lên tới 96% trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khoa học sự sống.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và lữ hành, các quy trình liên quan đến thuế làm gia tăng áp lực về kiểm soát chi phí cũng như sự bất định trong việc lập kế hoạch chi tiêu. Các báo cáo về tình trạng chậm trễ và tranh chấp trong khâu hải quan cũng gia tăng trong quý III.

Ông Xavier Depouilly, Tổng Giám đốc DXL Research & Consulting, đơn vị thực hiện nghiên cứu BCI, cho biết gánh nặng hành chính, đặc biệt trong các thủ tục thuế và hải quan, vẫn là mối quan ngại dai dẳng của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo ông, dù đã có những cải cách hành chính lớn và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra, doanh nghiệp vẫn phản ánh tình trạng chồng chéo về yêu cầu thủ tục, khi các quy trình trực tuyến thường đi kèm với thủ tục giấy tờ.

Về những ưu tiên cải thiện môi trường kinh doanh, 37% doanh nghiệp được khảo sát đề cập việc đẩy nhanh tiến độ ra quyết định hành chính; 35% mong muốn đồng bộ tốt hơn với các tiêu chuẩn quốc tế và 35% ưu tiên các dịch vụ chính phủ được số hóa toàn diện, nhanh chóng hơn.

Các doanh nghiệp nhỏ chú trọng hơn đến việc đẩy nhanh tiến độ ra quyết định cũng như cải thiện hiệu quả quy trình thuế và hải quan, trong khi các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn nhấn mạnh việc chuyển đổi số và tham vấn quy định một cách thực chất.