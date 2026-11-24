Đánh thức di sản Deolmi bằng mô hình nghệ sĩ đa năng

Trong kho tàng nghệ thuật biểu diễn truyền thống Hàn Quốc, Deolmi (còn gọi là Kkokdugaksi Noreum) giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Đây là loại hình múa rối dân gian duy nhất còn lưu truyền nguyên vẹn của Hàn Quốc, trực thuộc Namsadang Nori – nghệ thuật trình diễn rong của những gánh hát lưu động xưa, vốn đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hàn Quốc.

Được thành lập vào năm 2016, EUMMA bền bỉ theo đuổi sứ mệnh kép: vừa bảo tồn trọn vẹn tinh hoa nguyên bản của rối Deolmi, vừa thổi vào đó làn gió sáng tạo mới mẻ để tiếp cận khán giả đương đại.

Điểm làm nên dấu ấn khác biệt và độc đáo nhất của EUMMA so với nhiều đoàn múa rối truyền thống khác chính là mô hình nghệ sĩ đa năng. Trên sân khấu của EUMMA, không có ranh giới tách bạch giữa người điều khiển rối và dàn nhạc đệm; mỗi thành viên vừa là nghệ nhân điều khiển rối điêu luyện, vừa trực tiếp đảm nhận vai trò nhạc công.

Trong suốt buổi biểu diễn, họ hòa quyện nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật điều khiển con rối tinh tế, khả năng chơi nhạc trực tiếp đầy nội lực và nghệ thuật biểu đạt hình thể cuốn hút. Các nghệ sĩ điều khiển rối và nhạc công luôn tương tác, tung hứng ăn ý với nhau để cùng dệt nên một dòng chảy tự sự liền mạch.

Chính nhịp điệu rộn rã từ những nhạc cụ gõ truyền thống đặc trưng của Hàn Quốc như trống Janggu, trống Buk, chiêng nhỏ Kkwaenggwari và chiêng lớn Jing không chỉ tiếp thêm sinh khí cho từng cử động của con rối, mà còn tạo nên sợi dây kết nối tự nhiên, mang lại niềm vui được hòa chung nhịp thở giữa nghệ sĩ và khán giả.

Bốn câu chuyện trong một hành trình nghệ thuật

Đến với Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 tại Phú Quốc, đoàn EUMMA mang đến chương trình dự thi có thời lượng 40 phút, được kết cấu chặt chẽ thành 4 phần giàu kịch tính và màu sắc: "Vợ tôi đâu rồi?" (Where Is My Wife?), "Beona xoay tròn" (Spinning Beona), "Isimi: Màn rắn" (Isimi: The Serpent Act) và "Samulnori của rối" (Puppet Samulnori). Tác phẩm quy tụ 6 nghệ sĩ cùng tham gia biểu diễn trên sân khấu, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Eum Dae-jin và phần âm nhạc do nghệ sĩ Park Mi-hyang phụ trách.

Xuyên suốt bốn mảnh ghép ấy, những con rối gỗ truyền thống mộc mạc được thổi hồn bằng lối kể chuyện dí dỏm, chuyển động linh hoạt trên nền nhịp trống sôi nổi của Samulnori – hình thức hòa tấu bộ gõ truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc.

Từ những tình huống đời thường hài hước trong "Vợ tôi đâu rồi?", kỹ thuật tung hứng đĩa quay điêu luyện trong "Beona xoay tròn", sự kịch tính của màn giao đấu với quái vật rắn trong "Isimi: Màn rắn" cho đến cao trào bùng nổ âm thanh ở "Samulnori của rối", chương trình dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Vẫn giữ trọn tinh thần cốt lõi của nghệ thuật múa rối dân gian Hàn Quốc với nét hài hước, châm biếm sâu cay, tính ngẫu hứng cao cùng những màn đối đáp, giao lưu sôi nổi với người xem, tiết mục của EUMMA không bị giới hạn bởi lời thoại.

Ngôn ngữ của nhịp trống, hình thể và biểu cảm con rối giúp chương trình dễ dàng chạm đến cảm xúc và mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả ở mọi lứa tuổi, xóa nhòa mọi rào cản về ngôn ngữ hay văn hóa.

Con rối gỗ Deolmi trong nghệ thuật múa rối truyền thống Hàn Quốc

Tâm huyết phía sau mỗi tạo hình rối gỗ

Đằng sau những màn trình diễn tưởng chừng ngẫu hứng, nhẹ nhàng trên sân khấu của EUMMA là cả một quá trình lao động nghệ thuật công phu và nghiêm cẩn. Tại EUMMA, người trực tiếp lên ý tưởng thiết kế và chế tác từng con rối cũng chính là đạo diễn của chương trình – nghệ sĩ Eum Dae-jin.

Để ra đời một nhân vật rối hoàn chỉnh mang đậm thần thái truyền thống Hàn Quốc, mỗi con rối phải trải qua quy trình chế tác dài ngày với nhiều công đoạn tỉ mỉ: từ việc chọn gỗ, đục đẽo từng đường nét gương mặt, lắp ráp hệ thống khớp nối cơ học cho đến quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và tinh chỉnh từng biên độ chuyển động.

Mỗi bước đi, cái cúi đầu hay điệu múa uyển chuyển của con rối gỗ trước ánh đèn sân khấu đều là kết quả của vô số giờ miệt mài khổ luyện phía sau cánh gà của tập thể nghệ sĩ.

Dấu ấn di sản vươn tầm quốc tế

Với định hướng sáng tạo bài bản và bản sắc nghệ thuật rõ nét, EUMMA đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Múa rối Quốc tế (UNIMA) và từng lưu diễn tại nhiều sân khấu, liên hoan uy tín trong nước lẫn quốc tế như Trung tâm Gugak Quốc gia Hàn Quốc, Lễ hội múa rối Chuncheon (Hàn Quốc), Liên hoan Incanti (Italia), Cao Hùng (Đài Loan) và Iida (Nhật Bản).

Những nỗ lực bền bỉ trong việc gìn giữ và làm mới nghệ thuật rối truyền thống của đoàn đã được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng danh giá: Giải thưởng tập thể KBS Gugak năm 2024; Giải thưởng Bảo tồn Di sản của UNIMA trao cho đạo diễn Eum Dae-jin vào năm 2025; và gần đây nhất là Giải Lớn tại Giải thưởng Gyeonggi năm 2026 dành cho tác phẩm "Jeoldae Mok".

Bên cạnh các suất diễn chính thức trên sân khấu Nhà hát À Ơi – Sunset Town, trong khuôn khổ Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026, khán giả và du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt những con rối gỗ truyền thống tinh xảo của đoàn EUMMA tại khu vực trưng bày của sự kiện.

Sự góp mặt của EUMMA không chỉ làm phong phú thêm bức tranh đa sắc của nghệ thuật múa rối châu Á tại Phú Quốc, mà còn mở ra một điểm chạm văn hóa sống động, nơi di sản ngàn năm của Hàn Quốc hòa nhịp cùng bạn bè năm châu.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang. Thời gian: 25.11 – 5.12.2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác