Theo cập nhật mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC), phần lớn nghĩa vụ của EUDR sẽ áp dụng từ ngày 30/12/2026 đối với doanh nghiệp lớn và vừa; phần lớn doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ áp dụng từ ngày 30/6/2027.

Dữ liệu phân mảnh và gánh nặng chi phí

Theo đó, không chỉ yêu cầu hàng hóa không liên quan đến hoạt động phá rừng sau ngày 31/12/2020 và được sản xuất hợp pháp, EUDR còn buộc doanh nghiệp phải thực hiện thẩm định, cung cấp dữ liệu định vị địa lý của vùng nguyên liệu. Điều này khiến truy xuất nguồn gốc không còn dừng ở sản phẩm hay cơ sở thu mua mà phải đi đến từng thửa đất, lô rừng.

Chính những yêu cầu khắt khe này khiến việc đáp ứng quy định của nông hộ và doanh nghiệp gặp không ít trở ngại.

Tại tọa đàm “EUDR bước vào giai đoạn thực thi: Từ truy xuất nguồn gốc đến quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng cho hàng Việt Nam” sáng 20/11, bà Lê Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Detech, cho biết khách hàng EU hiện nay không chỉ kiểm tra sản phẩm cuối cùng mà đòi hỏi hồ sơ minh bạch xuyên suốt từ mảnh vườn của từng nông hộ, nhật ký thu mua, sơ chế cho đến lô hàng xuất khẩu.

Từ niên vụ 2025–2026, Detech đã chủ động xây dựng hồ sơ truy xuất nguồn gốc cho mạng lưới khoảng 7.500 nông hộ trồng cà phê Arabica tại Sơn La. Tuy nhiên, đặc thù chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam trải rộng qua hàng nghìn hộ sản xuất nhỏ lẻ và nhiều tầng nấc đại lý thu mua khiến việc tập hợp thông tin gặp nhiều vướng mắc. Doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí đầu tư lớn cho việc đo đạc tọa độ GPS/Polygon, tập huấn kỹ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, thuê đơn vị kiểm toán độc lập, đồng thời lo ngại tình trạng trùng lặp dữ liệu vùng trồng giữa các doanh nghiệp cùng thu mua trên một địa bàn.

Nhiều nông hộ, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong truy xuất nguồn gốc, quản trị dữ liệu chuỗi.

Ở khâu sản xuất trực tiếp, chị Cầm Thị Mòn (nông dân dân tộc Thái tại Sơn La) cho biết, nhiều người trồng cà phê ở địa phương chưa quen với việc ghi chép nhật ký hay sử dụng bản đồ số. Bên cạnh đó, các thủ tục pháp lý về đất đai khó có thể hoàn thiện nếu thiếu sự hỗ trợ của chính quyền, còn việc xác định tọa độ từng lô đất rất cần sự đồng hành của doanh nghiệp thì nông dân mới yên tâm sản xuất.

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Phước, một đại lý cà phê tại Lâm Đồng thẳng thắn bày tỏ nỗi lo về rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng: nhiều đại lý, hợp tác xã (HTX) là đầu mối cho vay, cung cấp vật tư và trực tiếp thu mua nông sản từ nông hộ; nếu lô hàng bị ách lại vì vi phạm EUDR, bên chịu thiệt hại lớn nhất chính là lực lượng đại lý, đơn vị thu mua cơ sở.

Tương tự, với ngành gỗ và lâm sản – lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu dự báo vượt mốc 19 tỷ USD – dù thị trường EU chỉ chiếm khoảng 4% tổng kim ngạch nhưng lại đóng vai trò "thước đo chuẩn mực" cho toàn cầu. Ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) nhận định, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu lâu năm sang EU đã quen với việc thực thi Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT VPA) có nền tảng tốt nên ít gặp khó khăn. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp nhỏ, ít xuất khẩu trực tiếp sang EU, thu mua qua nhiều khâu trung gian hoặc sử dụng nguồn gỗ nhập khẩu từ các quốc gia chưa sẵn sàng cung cấp dữ liệu định vị điện tử đang gặp nhiều lúng túng.

"Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự phân mảnh dữ liệu và thông tin qua bốn nhóm chủ thể: khoảng 1,5 triệu hộ trồng rừng với quy mô bình quân chỉ khoảng 2 ha/hộ, hệ thống thương lái thu mua, hơn 3.000 doanh nghiệp chế biến – xuất khẩu và các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương", ông Ngô Sĩ Hoài phân tích.

Không những vậy, bà Nguyễn Thị Hoài, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thẳng thắn chỉ ra thực tế, hồ sơ đất đai và lịch sử sử dụng đất tại nhiều vùng nguyên liệu chưa đồng bộ. Nhiều diện tích cà phê canh tác ổn định trước mốc 31/12/2020 nhưng thiếu giấy tờ pháp lý hoặc chưa được chỉnh lý biến động sau khi đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng, trong khi dữ liệu giữa các nền tảng vẫn còn phân tán và thời gian áp dụng EUDR không còn nhiều.

Chia sẻ lợi ích toàn chuỗi

Thực tế cho thấy, bài toán truy xuất nguồn gốc không thể giải quyết bằng nỗ lực đơn lẻ của từng nông hộ, doanh nghiệp theo kiểu "làm hồ sơ đối phó cho từng đơn hàng", mà đòi hỏi sự chuyển dịch sang hệ thống quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng đồng bộ giữa Nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp và người sản xuất.

Theo số liệu từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến cuối tháng 10/2026, cả nước đã có khoảng 400.000 ha cà phê có cơ sở dữ liệu gắn tọa độ địa lý (chiếm trên 50% tổng diện tích cà phê toàn quốc); đối với cao su đại điền, diện tích có tọa độ địa lý đạt trên 300.000 ha. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp lên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung.

Theo các chuyên gia, EUDR là thách thức lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và nhất là hộ nông dân trong việc chứng minh lô đất không liên quan đến phá rừng, kê khai dữ liệu và bảo đảm quy trình truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, Việt Nam không nên tìm cách đề nghị hạ tiêu chuẩn mà phải tìm lời giải để đáp ứng, bởi đây là chính sách nội tại của EU nhằm bảo đảm bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước với hàng nhập khẩu và bảo vệ môi trường.

Để mở rộng diện tích cây trồng được gắn tọa độ địa lý cũng như gỡ nút thắt cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối SMEs và nông hộ, ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho rằng, điều quan trọng hiện nay là tăng cường đối thoại kỹ thuật với EU để thống nhất cơ chế thừa nhận dữ liệu quốc gia, tránh tình trạng một thửa đất phải kê khai lặp lại nhiều lần gây đội chi phí tuân thủ.

Cùng với đó, trong bối cảnh nhiều nông hộ, HTX và doanh nghiệp nhỏ còn lúng túng trong số hóa vùng trồng, việc hỗ trợ họ kết nối trực tiếp vào hệ thống truy xuất nguồn gốc của các doanh nghiệp đầu chuỗi là giải pháp rất cần thiết.

Thực tiễn từ mô hình của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex) hay HTX Cà phê Bích Thao cho thấy, nếu có phương pháp hướng dẫn trực quan, ngay cả nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa cũng có thể sử dụng thành thạo mã QR để khai báo nhật ký sản xuất.

Ở góc độ thực thi tại cơ sở, truy xuất theo EUDR chắc chắn làm tăng chi phí sản xuất, đặt ra bài toán về cơ chế chia sẻ lợi nhuận công bằng để tạo động lực cho người dân và khâu trung gian tham gia. Chị Trần Thị Thúy Nhi, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thực phẩm Cao Nguyên, nhận định nếu thiếu vai trò của mạng lưới đại lý và các đơn vị đứng ra thu mua cà phê thì rất khó phổ biến EUDR đến từng hộ cũng như thu thập đầy đủ dữ liệu sản xuất.

Vì vậy, cần có chính sách tài chính cụ thể cho đại lý, các đơn vị đứng ra thu mua tham gia hệ thống truy xuất. Đi liền với đó là sớm ban hành bộ tiêu chí đơn giản, dễ hiểu, tổ chức tập huấn kết nối 4 bên (nông dân – đại lý – doanh nghiệp – chính quyền).