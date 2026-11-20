Ở Đắk Lắk, có những Tiến sĩ, Thạc sĩ nhận việc thôn, việc phố ngay nơi mình sinh sống. Sau nhiều năm làm việc tại doanh nghiệp và các dự án phát triển, họ mang kiến thức, kinh nghiệm trở về đóng góp cho cộng đồng, cùng bà con giải quyết những việc thiết thực, xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, khang trang.