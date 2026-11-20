EUDR bước vào giai đoạn thực thi: Từ truy xuất nguồn gốc đến quản trị dữ liệu chuỗi cung ứng cho hàng Việt Nam
Tại tọa đàm, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp cùng trao đổi về những giải pháp đáp ứng tuân thủ Quy định EUDR của EU, quản trị hiệu quả chuỗi cung ứng và duy trì sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam...
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/truc-tuyen--eudr-buoc-vao-giai-doan-thuc-thi--tu-truy-xuat-nguon-goc-den-quan-tri-du-lieu-chuoi-cung-ung-cho-hang-viet-nam-567710.htm