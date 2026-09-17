EU yêu cầu Trung Quốc 'tự nguyện' giảm xuất khẩu xe hybrid

Theo Reuters, Liên minh Châu Âu (EU) đã yêu cầu Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu các dòng xe hybrid nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến thương mại toàn diện trên toàn cầu.

Cụ thể, EU mong muốn Chính phủ đất nước tỷ dân khống chế thị phần ôtô hybrid sản xuất tại Trung Quốc ở mức khoảng 15% trên tổng thị trường EU.

Một quan chức EU nhấn mạnh rằng nếu phía Trung Quốc không chủ động đưa ra giới hạn, liên minh này sẽ buộc phải tự áp đặt các biện pháp kiểm soát để bảo vệ ngành sản xuất ôtô tại lục địa già. Ngoài phương tiện giao thông, EU cũng đề nghị Trung Quốc cắt giảm xuất khẩu một số mặt hàng khác như hóa chất, đồng thời tăng cường nhập khẩu các sản phẩm đến từ Châu Âu.

Lô xe Trung Quốc tại cảng ở Thượng Hải chuẩn bị xuất khẩu ra quốc tế vào ngày 14/9. Ảnh: China Daily/Reuters.

Cùng với yêu cầu trên, phía Châu Âu nhận định sự gia tăng đột biến của các dòng xe và linh kiện từ Trung Quốc bắt nguồn từ tình trạng dư thừa năng lực sản xuất nội địa.

Chính quyền Trung Quốc kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này. Họ cho rằng những quan ngại của EU về mất cân bằng kinh tế hay dư thừa năng lực sản xuất thực chất nhằm cản trở đà phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ủy viên Thương mại Châu Âu, ông Maros Sefcovic, đang dẫn đầu các cuộc đàm phán và dự kiến sẽ có chuyến làm việc trực tiếp tại Trung Quốc vào đầu tháng tới để tìm kiếm giải pháp cụ thể.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - bà Ursula von der Leyen - tuyên bố sẽ tận dụng mọi công cụ hiện có để thu hẹp thâm hụt thương mại kỷ lục của châu lục này. Mức thâm hụt hàng hóa của EU với Trung Quốc đã chạm mốc 360,6 tỷ EUR vào năm ngoái và tiếp tục mở rộng thêm 9% trong nửa đầu năm nay.

Đan Thanh