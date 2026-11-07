EU yêu cầu TikTok điều chỉnh thuật toán vì nguy cơ gây hại tâm lý

Ngày 6-11, EC công bố kết luận sơ bộ cho rằng TikTok có thể vi phạm Đạo luật Dịch vụ số (DSA), do chưa đánh giá và triển khai đầy đủ biện pháp giảm thiểu rủi ro từ hệ thống đề xuất nội dung.

Cơ quan này cảnh báo thuật toán của TikTok có thể tạo hiệu ứng “hang thỏ” (rabbit hole), khiến người dùng liên tục tiếp xúc với các video cùng chủ đề, kể cả nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại di động tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo EC, mục “Dành cho bạn” (For You) cá nhân hóa video dựa trên hành vi xem và tương tác của người dùng. Khi một người xem hoặc thích nội dung thuộc một chủ đề nhất định, hệ thống tiếp tục đề xuất những video tương tự.

Việc tiếp xúc lặp lại với các nội dung về nỗi buồn, sự cô lập, hình thể hoặc những vấn đề sức khỏe tinh thần có thể gây tác động bất lợi, đặc biệt đối với trẻ vị thành niên và người dễ bị tổn thương.

EC nhận định các biện pháp bảo vệ hiện có của TikTok chưa đủ hiệu quả. Công cụ “Không quan tâm” chưa giúp người dùng kiểm soát đầy đủ nội dung được đề xuất, trong khi thuật toán vẫn đặt trọng tâm vào thời lượng xem và mức độ tương tác.

Để khắc phục, EC đề nghị TikTok thay đổi thiết kế mục “Dành cho bạn”, tăng mức độ ưu tiên đối với sở thích do người dùng chủ động lựa chọn, giảm sự phụ thuộc vào thời lượng xem video trong cơ chế đề xuất, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các công cụ kiểm soát nội dung và thường xuyên kiểm tra thuật toán.

TikTok bác bỏ các nhận định của EC, cho rằng những kết luận này không chính xác và làm sai lệch cách thức vận hành nền tảng cũng như các biện pháp bảo vệ người dùng.

Công ty này khẳng định đã triển khai nhiều công cụ giúp người sử dụng kiểm soát trải nghiệm nội dung.

Theo quy trình của EU, TikTok có quyền tiếp cận hồ sơ điều tra và gửi phản hồi trước khi EC đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu vi phạm được xác nhận, công ty mẹ ByteDance có thể đối mặt mức phạt tối đa bằng 6% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm.