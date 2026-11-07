EU yêu cầu TikTok điều chỉnh thuật toán đề xuất nội dung gây hại

Phát biểu với báo giới, ông Thomas Regnier, phát ngôn viên Uỷn ban Châu Âu cho biết: “Thuật toán cá nhân hóa trên mục “Dành cho bạn” (For You) của TikTok chủ yếu dựa vào mức độ tương tác, như lượt xem và lượt thích, để đề xuất nội dung. Vì vậy, khi người dùng quan tâm hoặc tương tác với các video về giảm cân, hình ảnh cơ thể hay những vấn đề tâm lý tiêu cực, nền tảng có thể tiếp tục đề xuất các nội dung tương tự, khiến họ rơi vào “vòng xoáy nội dung”.

EC cảnh báo việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với những video về nỗi buồn, sự cô lập và hình ảnh cơ thể có thể làm gia tăng lo âu, suy giảm lòng tự trọng, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng bất mãn về ngoại hình, rối loạn ăn uống và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Mặc dù TikTok đã triển khai một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro, EC đánh giá các biện pháp này chưa đủ hiệu quả và yêu cầu nền tảng tiếp tục điều chỉnh thiết kế.

Trong số các khuyến nghị, EC đề nghị TikTok tăng mức độ ưu tiên đối với sở thích của người dùng, đồng thời cảnh báo nút “Không quan tâm” hiện nay có thể chưa đủ để thay đổi nội dung được đề xuất. Cơ quan này cũng đề xuất TikTok không sử dụng thời gian xem video làm căn cứ đề xuất nội dung, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các công cụ kiểm soát, đồng thời thường xuyên kiểm tra thuật toán.

Phản hồi về các kết luận sơ bộ của EC, TikTok bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng chúng không phản ánh chính xác cách thức vận hành của nền tảng cũng như các biện pháp bảo vệ người dùng. Cuộc điều tra nằm trong khuôn khổ các thủ tục chính thức nhằm đánh giá mức độ tuân thủ của TikTok đối với Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có các vấn đề liên quan đến thiết kế gây nghiện, bảo vệ trẻ vị thành niên, quyền tiếp cận dữ liệu công khai của giới nghiên cứu và tính minh bạch trong hoạt động quảng cáo.