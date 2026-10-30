EU xuất 42,6 triệu thùng dầu dự trữ trước mùa Đông

Biển chỉ dẫn các loại nhiên liệu tại một trạm xăng của hãng TotalEnergies ở ngoại ô thủ đô Paris. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Theo Ủy viên EU phụ trách năng lượng và nhà ở Dan Jorgensen, các nước thành viên đã tái khẳng định cam kết trên tại cuộc họp các bộ trưởng năng lượng ở Luxembourg. Ông cảnh báo EU sẽ đối mặt với một mùa Đông khó khăn, dù hiện chưa dự báo nguy cơ mất an ninh nguồn cung. Tuy nhiên, giá năng lượng cao vẫn gây áp lực lớn đối với người dân.

Tuyên bố trên được đưa ra vài tuần sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược nhằm ứng phó với những lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Trước đó, tháng 3/2026, các thành viên Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cũng nhất trí xuất 400 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp.

Theo IEA, thị trường dầu diesel toàn cầu vẫn khan hiếm do tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và Nga kéo dài, khiến lượng dự trữ suy giảm. Bản tin Dầu mỏ hằng tuần của Ủy ban châu Âu cho biết giá bán lẻ dầu diesel trung bình tại EU ngày 26/10 ở mức 2,15 euro/lít (2,4 USD), tăng khoảng 35% so với cuối tháng 2/2026.